Quién es la correntina que trabaja hace más de dos años para Google

Una correntina egresada como licenciada en Administración de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), se encuentra trabajando hace dos años y medio en Londres para Google. La joven habló de cómo es trabajar en el extranjero y lo que cuesta el desarraigo.

En el 2015, la joven Melisa Serebrinsky ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Unne, tras terminar la carrera se radicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para trabajar en la consultora internacional Deloitte. "“Esa experiencia laboral me marcó profundamente: aprendí cómo funciona el núcleo comercial de las empresas, desde la auditoría y el control”, detalló.

Con cierta experiencia en el mercado laboral, llega a Google Buenos Aires. En la sede argentina de la compañía internacional especializada en tecnología, su actividad será diferente.

“Estaba en un área que se denominaba “Adwords” pero que en la actualidad fue renombrada como Google Ads. Es un servicio que la empresa utiliza para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. Concretamente hacía un soporte personal a los clientes que tenían o querían publicitar en Google, evacuando sus problemas o dando soluciones”. comentó Serebrinsky y dijo, "efectivamente, tenía muchas ganas de tener una experiencia laboral en el exterior. Por fortuna se están cumpliendo las expectativas que tenía de antemano, porque trabajar en una empresa como Google te aporta profesionalmente en muchos sentidos”.

Su responsabilidad como community manager poco tiene que ver con el rol usual de marketing que usualmente se le asigna a esa función. Serebrinsky y su equipo, se enfocan más bien en tareas de soporte y educación en canales de gran alcance para la comunidad hispano hablante de YouTube.

“Los usuarios de YouTube no cuentan con un soporte similar a un 0800 en donde efectuar consultas o reclamos, entonces nosotros generamos un canal de contacto a gran escala, para evacuar dudas y optimizar el servicio de los usuarios”.

Su llegada a Londres fue en noviembre de 2018, y desde entonces sus vivencias en una compañía y en una ciudad cosmopolita no se detiene. "Valoran mucho que seamos capaces de agregar valor al trabajo que realizamos, buscar soluciones por fuera de lo estipulado para encontrar salidas ante las dificultades que puedan surgir y satisfacer a los clientes. Mi experiencia previa en el mercado laboral, me ayudó porque conozco el funcionamiento de las estructuras operacionales y entiendo el mecanismo para que el sistema funcione”, agregó la licenciada.

“En Corrientes-no sé ahora- no teníamos una suerte de Silicon Valley donde los jóvenes puedan fogonearse y descubrir el desarrollo de nuevas industrias. Mi formación en Administración es bastante amplia, pero no tenía ese plus que si ya traían algunos compañeros con los que trabajé en esos primeros años en Buenos Aires”.

Sus jornadas laborales son de 7 horas aproximadamente "pero trabajo más que eso". Puede optar por trabajar en su departamento, pero cuando no lo hace, su actividad comienza desde muy temprano y pasa prácticamente todo el día en el nuevo edifico que Google construyó en Londres. En un edificio de 11 pisos, el primero que la empresa levanta fuera de Estados Unidos, los empleados disponen de gimnasios, 2 restaurante con menú para veganos y celíacos, salas de reuniones, salas de descanso y hasta una sala de planchado con todos los elementos necesarios. "Nos sentimos muy mimados, están en los pequeños detalles y disponemos de todo lo necesario para rendir al máximo".

Futuro y desarraigo

Además, habló sobre su posible regresó a la provincia de Corrientes y comentó que es un pensamiento recurrente. “En esa idea que siempre me da vuelta, mucho tiene que ver mi formación en una universidad como la Unne. Tengo el compromiso de devolver a la comunidad todas las herramientas que permiten hacer lo que estoy haciendo. No tengo idea desde que lugar, pero sí tengo claro que contribuiré de manera positiva en la comunidad de la que formo parte”.

Esa comunidad de la que habla Melisa Serebrinsky es la de su provincia y su ciudad a la que extraña todos los días. "Me cuesta lidiar con el desarraigo, es un costo que sabía que lo tenía que pagar, porque estoy muy vinculada a mis afectos, a mis amigos y a mi familia".

"Vivo en una ciudad como Londres, rodeada de un desarrollo tecnológico muy particular, pero le doy mucho valor a lo que tenemos y como vivimos en Corrientes y en nuestra región", destacó en una entrevista hecha por la Unne a través de videollamada.