El correntino Obando, en la negociación de Boca por un delantero

Miguel Ángel Russo no quiere desprenderse del correntino Agustín Obando y esto trabó, al menos de forma momentánea, el pase de Nicolás Orsini a Boca.

Es que el nacido en Monte Caseros iba a ser uno de los dos jugadores que irían a préstamo a Lanús como parte de pago del delantero.

El atacante del Granate ya acordó el contrato con el Xeneize y espera en su Córdoba natal para firmar. Solo resta saber si habrá un segundo futbolista que sea cedido (el otro será Gonzalo Maroni) o si elevarán la oferta de 2.200.000 dólares para quedarse con el 50 por ciento del pase.

El presidente Nicolás Russo había advertido anoche que si no llegan ambos, la operación podría caerse.

“Si están convencidos en cederlos o no, es un tema de Boca. De lo contrario, el pase no se va a hacer y Orsini se queda en Lanús. No se puede cerrar por separado”, afirmó el titular de la entidad del Sur.

