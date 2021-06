Valdés: “Si no tomábamos las medidas, los números se hubieran disparado”

Tras la apertura de la reconstrucción integral del Museo de Artesanías Tradicionales de Capital, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a la situación sanitaria, a las restricciones establecidas, y advirtió que las provincias que adquieran vacunas tendrán que repartirlas en todo el territorio de manera proporcional como lo hace la Nación. También denunció una campaña política contra el hospital de campaña.

Tras la prórroga por una semana más de las restricciones en las localidades que siguen con registros alto de contagios, incluida Capital, el mandatario provincial aclaró que “sin este tipo de medidas, los números hubieran salido volando”, recalcó el gobernador, defendiendo las decisiones tomadas en Corrientes, incluyendo la suspensión de las clases presenciales. “Hay que entender que necesitamos menos movilidad y que no lo hacemos por malos o locos, sino porque necesitamos la menor movilidad posible. Esto ya va a pasar y mientras tanto, si mantenemos el ritmo de vacunación y llegan las dosis que esperamos, podemos mejorar la situación y pelearle mejor a la pandemia”, explicó.

El mandatario también dijo que “si seguimos dando movilidad, va a explotar el hospital de campaña y eso es lo que queremos evitar”. Señaló que “hay una campaña política en contra del hospital de campaña, en la que no voy a entrar. Lo único que quiero es destacar el enorme esfuerzo de los médicos, enfermeros y administrativos”.

Mientras que al ser consultado sobre la reunión del lunes con sus pares y los ministros Vizzotti y De Pedro, donde se trabajó en el mecanismo de compra de las vacunas contra el covid-19, el gobernador recordó que una de las conclusiones fue que “las provincias que tienen la posibilidad de comprar vacunas, después tendrán que distribuirlas entre todas, por lo tanto se dificulta”.

En este marco, deslizó que Corrientes no podrá comprar las cuatro millones de dosis que tenía previstas dado que “es muy difícil adquirir por parte de las provincias, ya que no tenemos garantías soberanas y no podemos dar garantía a las empresas”.

“Se complica la compra de vacunas por las provincias. Desde Nación dijeron que todas las vacunas que se compren deben distribuirse entre todas las provincias. Así, cada vez se dificulta más ese proceso. A la vez dijeron que se va a reforzar la distribución. No vamos a poder adquirir 4 millones de dosis como teníamos previsto”, dijo Valdés en ronda de prensa.

“Es muy difícil la adquisición de vacunas por las provincias. Seguiremos haciendo el esfuerzo. No tenemos garantía soberana, no tenemos forma de superar algunas cuestiones. Se hace un proceso engorroso”, admitió

Valdés precisó que “se dijo que las vacunas que adquirió la provincia de Buenos Aires debe distribuirlas, y ese es el mecanismo. De hacerse de manera proporcional.”

“De igual forma, por caso, nos dijeron que la vacuna Sputnik se producirá 500 mil dosis por semana desde fines de junio”, comentó

“No nos retiramos de las negociaciones, pero tenemos dificultades porque no logramos poder traer. Las distribuidoras grandes de vacunas venden a los estados soberanos y eso implica un problema insuperable”, insistió el gobernador.

En tanto, hay expectativas por las dosis de Sputnik V que se comenzarán a producir en Argentina para fines de junio “porque se contaría con aproximadamente 500 mil vacunas por semana”.

Mientras tanto, expresó que “recibimos 500 mil dosis ayer y estuvimos vacunando muy fuerte durante el fin de semana”, adelantando que “prácticamente tenemos toda la población objetivo con una dosis aplicada, ya que está vacunado alrededor del 97 por ciento”. Sin embargo, reconoció que “hay que seguir cuidándose, sobre todo en las zonas donde hay fase dos y tres”, dado que “no se logró disminuir el número de contagios, sino amesetar”.