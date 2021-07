La furia de More Rial contra Silvia D'Auro por su abandono

Desde que comenzó la pandemia, More Rial decidió bajar el perfil y alejarse lo más posible de los escándalos. Sin embargo, la hija de Jorge no teme responder cuando corresponde y poner los puntos.

Después de denunciar a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación, ahora la mediática va contra alguien inesperado: su mamá adoptiva, Silvia D'Auro.

En 2011 Jorge Rial anunció su separación de Silvia, con quien estuvo casado más de 20 años y con quien adoptó a More y su hermana Rocío.

Desde ese entonces, Silvia desapareció de la vida de sus hijas y luego ellas revelaron el calvario que sufrieron durante su niñez. "Nos retaba todo el día y cuando llegaba mi papá nos amenazaba con que si decíamos algo al otro día iba a ser peor. Entonces, estábamos calladitas. La vi hace dos años porque para mis 15 años le había pedido todas mis fotos para hacer el video. Me dijo que las había quemado. Y hace dos años me mandó un mensaje, apareció de la nada y me dijo 'tengo tus fotos'. Nos juntamos, me dio las fotos y me preguntó para qué la había vuelto a buscar, que si la extrañaba, pero la miré y le dije: 'Yo por vos no siento nada'. Se puso toda nerviosa, llamó al mozo para pedir la cuenta, me dio las fotos y no la vi más. No sé nada de ella, tampoco quiero saber nada", reveló años atrás.

D'Auro no solo no vio más a sus hijas, sino que además no se hizo cargo económicamente. Al ser consultada por un seguidor en Instagram sobre la relación con su mamá adoptiva, More aseguró que la demandará en la Justicia.

"Gracias a dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto ni nada. Pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años", disparó.

Y siguió furiosa: "Desapareció, dejó a dos menores con su papá que gracias a dios nos supo criar muy bien. Pero la verdad que terrible hija de puta y yo hoy teniendo un hijo entiendo muchas cosas y comprendo que lo que ella hizo de abandonar, porque lo que hizo fue abandono. Yo no entiendo para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando".

Y luego le dedicó un mensaje: "Así que bueno, Silvita, te mandamos mil besitos y nos veremos en la Justicia mamita".

"Igual no quiero que piensen que me afecta lo que dice esta señora porque es una loca psiquiátrica. Quien no sabe cuidar a sus hijos claramente está en falta con uno mismo, pero bueno, allá ella", concluyó.

