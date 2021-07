La condición de Sabrina Rojas a Luciano Castro para presentarle una novia a sus hijos

“¿Se pacta con la ex pareja qué cantidad de tiempo hay que esperar para presentar un nuevo novio a los hijos?”, planteó Karina Mazzocco a propósito de las separaciones de los famosos. Fue en un tramo de la emisión de este miércoles de A la tarde, el nuevo ciclo que encabeza en América. Y su pregunta, tuvo una destinataria directa, Sabrina Rojas, invitada al ciclo y recientemente separada de Luciano Castro, padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Sin vueltas, la actriz respondió. “Todo esto es muy nuevo para mí. Yo te diría un año porque estoy recién separada, pero no voy a escupir para arriba y que el archivo después me venga a matar”, dijo, arriesgando con una cuota de humor lo que plantearía ante esta virtual situación. “No creo que sea una regla, pero capaz cada uno tiene que hacer su vida”, agregó después.

Pero la conductora insistió con su punto: “¿Cuánto tiempo mínimo le pedirías a Luciano para que espere para presentar una novia a los chicos?”, preguntó Mazzocco. Y ahí la ex vedette se abrió a contar sus posibles sensaciones sobre esta etapa de separada y la preocupación por lo que puedan sentir sus hijos ante el hecho de que sus padres rehagan sus vidas amorosas. “No sé si hay un tiempo estipulado, pero sí fijate que te vaya a durar porque esto de cambiar figuritas para los chicos me parece que no va”, dijo.

“Pero es que no se sabe eso, ¿viste?”, le respondieron en el panel. Y ante este comentario, Sabrina suavizó su punto de vista y tendió un manto de suspicacias: “Lo podés presentir y después la vida te puede dar sorpresas”, cerró Sabrina.

“Nos separamos como pareja, no como familia”, anunció hace un mes y medio Sabrina Rojas, confirmando su ruptura de Luciano Castro, luego de haber estado doce años en pareja y de tener dos hijos en común. Un mes y medio después, la modelo habló sobre su nueva etapa de soltera y dijo que esta vez no se parece en nada a las anteriores.

¿Qué pasó? “La convivencia, llega un momento...”, se sincero en Los ángeles de la mañana y dijo que hoy está “solterísima”: “Estoy ejercitando la soltería, lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos es la que mas disfruto. Aunque todos me dicen que volvemos”.

Luego, dio detalles de sus diferencias con el galán: “No nos aguantábamos más, la convivencia, doce años juntos, una pandemia que nos agarró trabajando juntos, volvimos de Mar del Plata y no nos separamos más en casa, sin trabajar, no podíamos salir a hacer nuestras cosas, nos encontramos en pandemia en un momento de niños 24x24 de 8 y 6 años, sin nadie que te ayude, no salir, no trabajar, te desmotivás”.

“Fue un año donde nos sostuvimos, muy charlado, a él le gusta estar encerrado pero no por elección. Las primeras semanas nos mirábamos como ‘qué estamos haciendo’ pero ahora estoy.... como...”, dijo insinuando que está bien. Y después, aclaró: “Es sin sexo la separación, por lo menos entre nosotros dos. Somos una pareja que renació de todo y ésta es la primera vez que Luciano se muda, siempre lo sostenemos bajo techo, es la primera vez que se va”.

Infobae