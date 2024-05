El picante comentario de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani

Lejos de buscar el amor, Sabrina Rojas se mostró contundente a la hora de referirse a Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos. Pero esto no evitó que la actriz se refiriera a sus historias de conquistas. Si bien no es la primera ni la última en hacerlo, lo cierto es que dejó a todos desconcertados a la hora de compararse con otra colega sin filtro alguno.

El viernes pasado en Socios del Espectáculo (El Trece), la exvedette se sentó con el equipo del programa y habló sobre cómo se encuentra tras su arribo al ciclo que conduce con Augusto Tartúfoli, Pasó en América. Pero, como era de esperarse, la charla terminó tomando otro rumbo y viró hacia los romances de la conductora. “Salí con otros famosos y no se supo”, explicó Sabrina en medio del estudio.

Esto llenó de curiosidad al panel, en especial a Paula Varela, quien le consultó: “¿Nos podés contar uno que ya pasó el tiempo?”. Lejos de revelar sus mejores secretos, la modelo se negó y lanzó un particular comentario que involucró nada menos que a Griselda Siciliani, la actriz con la que su exmarido tendría un romance. “No, porque me siento Griselda Siciliani contando lo que nadie me preguntó”. Esta frase no pasó desapercibida por los presentes y decidieron continuar con el tema.

“¿Luciano te dijo que volvió a tener...?”, le preguntaron a la expareja de Castro, quien fue directa al referirse a la flamante relación del padre de sus hijos y la ex de Adrián Suar. “Ni le pregunto. Debe ser un fuego esa pareja. Si sucede, hay que celebrarlo”, comentó ante los integrantes del ciclo, quienes no dudaron en aplaudir la buena actitud de la entrevistada y desear que “el gordo esté contento”.

Pero la curiosidad continuó reinando en el estudio de El Trece, por lo que Sabrina debió frenarla. “No lo sé, tendrían que preguntarle a ella porque yo ya no tengo nada que ver con eso. Ojalá el gordo esté bien, se enamore y si quiere volver a ser padre que lo sea, pero yo no tengo nada que ver. Lo que tuve que decir ya lo dije en su momento, y sigo pensando lo mismo de aquella vez”, aseguró.

Por otro lado, también aprovechó para referirse a la relación que duró más de una década. “Tenía una idealización muy enorme. Estaba con el chico del momento, salían los fotógrafos de debajo de las baldosas, era la época de Valientes, donde los canales pagaban exclusividad y yo sentía que él era tan popular que por ahí algo que hacía lo podía perjudicar”, comentó al hacer referencia a uno de los momentos más altos en la carrera del actor.

Además, explicó que no quería que “pareciera que me colgaba de él”, por lo que decidió priorizar su vínculo antes que su propia carrera. Respecto a esta decisión, Rojas comentó que se percató de ello luego de varios meses separados: “Me di cuenta después, cuando me separé, a los meses, que ahí ya no lo amaba. Que, en realidad, era el proyecto de familia que yo amaba”, confesó respecto al instante en el que ambos tomaron caminos separados.

Como bien es sabido, las versiones de romance entre ambos intérpretes han ido en aumento con el correr de las semanas. Tras estar juntos en el pasado, los famosos parecen haber decidido reavivar las llamas de la pasión y apostar por un nuevo romance. Si bien intentaron pasar desapercibidos, su relación no tardó en hacerse pública.

Hace aproximadamente un mes, Paula Varela fue la encargada de dar a conocer que el exnovio de Flor Vigna cayó rendido ante los pies de la actriz. “No se enojen, los amamos, son talentosos, nos encanta que estén juntos. Quienes están copu... en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani”, dijo la periodista en aquel momento.

Pasaron las semanas y no hubo indicios de su flamante noviazgo, lo cual desconcertó a todos. Sin embargo, el Ejército de LAM logró hallar a la feliz pareja en medio de una de sus tantas salidas ocultas. A la distancia, uno de los integrantes del equipo logró capturar el momento donde se los vio disfrutando de una cena a altas horas de la noche.

Si bien las imágenes se tomaron a la distancia, lo cierto es que se pudo visibilizar a Siciliani, cuya inconfundible silueta quedó al frente de la venta del local gastronómico. Acompañada de Castro, se la vio disfrutando de una tranquila velada en medio de las bajas temperaturas de otoño.

(Fuente: Ciudad Magazine)