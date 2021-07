Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, cambiará su DNI

Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández, pedirá el cambio de su DNI por considerarse una persona no binaria. Así lo comunicó en las redes sociales, luego de que el jefe de Estado presentara este miércoles el nuevo Documento Nacional de Identidad para las personas que no se sienten comprendidas dentro del binomio masculino/femenino.

Dyhzy, como se identifica el hijo del mandatario, protagonizó un vivo de Instagram en el que explicó que no se autopercibe como hombre, sino como “persona no binaria”. Por ese motivo, manifestó su intención de acceder al nuevo DNI, que habilita la nomenclatura “x” en el campo correspondiente al sexo.

“Cuando el Estado reconoce una ley, esta se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, irlo naturalizando”, manifestó el joven.

En relación con el nombre elegido para él por su familia, Estanislao, expresó: “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”. También remarcó que el no binarismo no es el único género que existe por fuera del masculino y el femenino. “Hay distintos tipos dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, explicó, y llamó a “seguir conquistando derechos”.

La presentación del nuevo DNI

Este miércoles, Fernández oficializó la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción, que utilizará la letra “X”.

Mediante la firma del Decreto 476/2021, dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743”, en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

En este sentido, la normativa indica que “se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino”.

“Resulta necesario establecer que pueda consignarse en el DNI así como en el Pasaporte Electrónico Argentino, en la zona reservada al “sexo”, y conforme el Documento OACI Nº 9303, las nomenclaturas “F”, “M” o “X”, saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”, explicita.

