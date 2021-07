“Me costó mucho hacer entender que uno gestiona lo mejor para Corrientes”

Bruno Ariel Gimenez

bgimenez@ellitoral.com.ar

Cada vez que la llama olímpica se ilumina aparece el nombre del correntino Sebastián Crismanich (34 años). No es para menos. El correntino es el dueño de la única presea dorada en el taekwondo y el único en conseguir el oro para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Desde aquel entonces sus palabras y sus acciones tienen un peso específico, no solo dentro de este arte marcial, sino también para el deporte en el país y en Corrientes.

Esas acciones o palabras lo llevaron a tener acompañamiento, pero también detractores, sobre todo en el campo de la gestión política deportiva. Sin embargo, el campeón olímpico ha tomado su experiencia dentro y fuera del tatami y sigue adelante en su batalla, como aquel 10 de agosto de 2012 cuando elevó en la más alto a la bandera argentina en suelo británico.

“Me costó mucho tiempo entender, o hacer entender que uno gestiona lo mejor para Corrientes. Para mí era mas cómodo quedarme en Córdoba, donde me daban todo y me prometían mucho más cuando volvía de los Juegos Olímpicos, era algo exclusivo para mí. Pero yo decidí volverme para Corrientes, a pelearla desde cero”, disparó ayer el extaekwondista en diálogo con En el Medio Radio (Continental Corrientes).

“Arrancar desde el barro de vuelta y levantar lo que es un Centro de Alto Rendimiento y darle el uso que se merece. En todo ese recorrido batallé y lo sigo haciendo, por cuestiones que no tienen nada que ver y que no debería ser así”, agregó Crismanich.

En la charla con el programa radial, insistió: "Yo estuve muy metido gestionando para conseguir un Centro de Alto Rendimiento y y duele un poco cuando uno tiene un acercamiento (político) de un lado o del otro. Todos lo toman, allá arriba, como un River o Boca" dijo.

Sin embargo la batalla que lleva adelante el correntino, tiene alguno matices, y no todo son golpes en contra. "Muchos, en este ultimo tiempo, están entendiendo para qué está hecho eso, cuáles son nuestras intensiones. Yo he dejado en claro que no tenía intensiones dentro de la política, como dirigente político. Muchos veces uno tiene que acercarse para poder gestionar y ahí esta cuando muchos lo ven mal, y dicen 'no estuvo de mi lado, estuvo del lado del otro'. Ahí es cuando se deja de pensar en el objetivo principal, la sociedad. Eso es para lo que uno está. Ese es mi compromiso de lo que pueda dar a través del taekwondo".

Volver a Corrientes

Una vez que se bajó del podio de Londres, Crismanich tuvo propuestas para poder desarrollarse en Córdoba, lugar que lo había cobijado en el proceso olímpico rumbo a Londres. Sin embargo Sebastián, junto a su hermano Mauro, decidieron volver a su terruño.

"Nos volvimos con mi hermano. No habíamos ido a vivir a Córdoba. Y en el 2013, nos volvimos con el compromiso de poder darle, a los jóvenes y a los chicos, a través del taekwondo, lo que nosotros no tuvimos y por lo que nos teníamos que ir y que son dos pilares fundamentales: el grupo humano de trabajo y la infraestructura" reconoció el menor de los hermanos.

"Si bien en cuanto a la infraestructura uno quisiera mucho mas para homogeneizar la provincia, con nuestro deporte, hoy tenemos un grupo humano de trabajo, y que muchos años estuvieron conmigo (nutricionista, kinesiólogos, psicólogos, preparador físico, preparador técnico, etc), tenemos para darlo. A quienes buscan su camino y representar a nuestro deporte, no solo a Corrientes, también al país y dios quiera que el día de mañana estén en juego olímpico".

No obstante el correntino volvió a poner arriba de la mesa de discusión el obstáculo principal: el presupuesto. "Pero siempre volvemos a lo mismo: falta de presupuesto. Con presupuesto podemos hacer mucho mas. Siempre es un factor muy limitante y no es solo en el taekwondo. Faltan políticas deportivas mas acertadas y que se pueda trabajar de una manera largoplacista, ya sea en nuestra provincia como en todo el país" pidió el campeón olímpico.