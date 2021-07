Amenazaron de muerte a Marcelo Tinelli: desde su entorno lo asocian con el conflicto con Boca

Después de que San Lorenzo de Almagro derrotara a Boca por el torneo de la Superliga en la noche del martes, Marcelo Tinelli recibió en su teléfono celular numerosas amenazas de muerte. Los goles de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza que sellaron el 2 a 0 en favor del club surgido en el barrio de Boedo habrían reavivado el encono por parte de hinchas xeneizes contra el presidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Tras el partido, el periodista Luis Ventura informó a través de su cuenta de Twitter de que el conductor había sido amenazado: “Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo...”, fue el mensaje que, según el periodista de Secretos Verdaderos (América), habría recibido Tinelli.

Fuentes cercanas al conductor de ShowMatch hablaron con Teleshow y confirmaron lo sucedido: “Es real, recibió muchas amenazas a su teléfono, a su WhatsApp. Y los bloqueó. Supuestamente son hinchas de Boca, pero habría que probarlo”, dijeron. A la vez, desde el entorno aseguraron que Tinelli “está bien, tranquilo; lo va a dejar ahí”. Asimismo, aclararon que “no hizo la denuncia” correspondiente y que su intención sería bajar los decibeles de lo ocurrido: “Por ahora, no se sabe si va a hablar públicamente al respecto”, cerraron.

Las sospechas de Tinelli pueden tener que ver con la puja ocurrida con Boca Juniors desde su rol como titular de la Superliga: es que no se le permitió que el Xeneize se presentara a jugar con sus jugadores titulares tras pincharse la burbuja sanitaria luego del escándalo ocurrido al finalizar el partido con Atlético Mineiro en Brasil. “La Liga tenía todo para tratar esto de la mejor manera, no les costaba nada dejarnos jugar con los titulares, no hay ningún infectado, deberían haber sido solidarios”, expresó Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca y al frente del fútbol del cuadro de la Ribera.

“Tinelli me dijo el jueves que el sábado ante Banfield íbamos a jugar con el plantel profesional. Cuando me llamó para decirme que el sábado íbamos a poder jugar haciéndonos un PCR por la mañana, decidimos poner a los chicos a jugar en la reserva”, agregó el ex número 10.

“Nosotros tenemos que hablar con el Presidente de La Liga porque nosotros fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino. Nuestros hisopados dieron todos negativos, hablamos con Tinelli, mostrándole todo lo que nos dieron del consulado que en ningún momento rompimos la burbuja”, cerró Román en declaraciones con Radio 10.

Pese a lo manifestado por Riquelme, no solo Liga Profesional de Fútbol consideró que Boca rompió el aislamiento preventivo, sino que también así lo certificó el Ministerio de Salud de la Nación, luego de la pelea que se produjo entre el plantel xeneize y directivos de Atlético Mineiro, una vez finalizado el polémico encuentro en el que el equipo de La Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores.

En abril de este año, Tinelli había denunciado que sus hijos habían sido amenazados de muerte en Twitter. 48 horas después, la fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que investigaba el caso, Celsa Ramírez, ordenó el allanamiento e imputó a uno de los sospechosos. “Cuánta locura, cuánta agresión. Qué momento difícil de odio estamos viviendo. Me amenazan vía redes sociales y WhatsApp, amenazan a mis hijos. Y todo esto por... Resultados futbolísticos (si por eso). Parece descabellado, pero es así”, había expresado Tinelli.

