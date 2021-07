Colombi: “La fuerza y la impronta de los candidatos caracterizarán a estas elecciones”

El senador provincial Ricardo Colombi habló sobre la campaña de cara a las elecciones del 29 de agosto. “Se dificulta una campaña masiva, pero el tiempo nos acompaña porque no llueve y eso permite que las actividades al aire libre se puedan desarrollar con mayor frecuencia y mucho más cómodo. Hay que duplicar el trabajo, hacer muchas pequeñas reuniones. La provincia tiene 74 municipios de los cuales 57 votan y el tiempo es muy corto”, señaló en el Matutino de Mega.

Consideró que “las redes sociales no son algo que van a definir la elección. Si partimos en 4, son un 20%, lo otro es territorio, propuestas y candidatos. Por más redes sociales, si el candidato no es bueno y no son buenas las propuestas la gente no va a votar”. “Hay que profundizar el trabajo en el territorio, con pequeñas reuniones. Lo pueden hacer los candidatos a concejales, intendentes. Estas elecciones van a estar caracterizadas por la fuerza y la impronta que le pongan los candidatos a intendentes y concejales en los 54 municipios en los que se vota”, dijo.

“No sirve ir en caravana todos. Se descuida la Capital, donde se necesitan al menos 40 actores de primer nivel para ir trabajando en cada uno de los barrios. Goya es otra ciudad importante que necesita de muchos actores”, expresó.

En lo que respecta a la elección a gobernador dijo: “A mí me preocupa lo nuestro, por eso trabajo. No hay que dormirse en los laureles, no hay que tener soberbia, hay que ser mesurados. Con el recuento de votos recién se gana una elección. Hay que trabajar”, dijo.