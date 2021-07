Boca Unidos busca volver a ganar en casa frente a Sportivo Belgrano

Boca Unidos buscará aprovechar el envión que significó el gran triunfo conseguido el sábado en Resistencia ante Sarmiento, para continuar por esa senda y volver a ganar en su casa, donde esta tarde recibe la visita de Sportivo Belgrano, de San Francisco.

El partido, correspondiente a la undécima fecha del torneo Federal A, se jugará desde las 15 en el estadio Aurirrojo y contará con el arbitraje del chaqueño Fernando Brillada.

En el debut de la dupla técnica encabezada por Martín Fabro y Leonardo Baroni, el equipo correntino goleó al Decano de la capital chaqueña 3-0, partido donde hizo gala de una gran efectividad para aprovechar los errores adversarios, y en el que se lució la figura de su arquero, Luis Ardente.

Ayer, el plantel realizó la última práctica, donde Fabro-Baroni terminaron de definir la formación, que tendrá una variante obligada con el ingreso de Carlos Arriola en lugar del lesionado, Antonio Medina (ver aparte).

Las otras dudas eran saber cómo respondían Ramiro Schweizer y Maximiliano Oliva, quienes terminaron con molestias el partido en Resistencia. Ambos lucieron recuperados y fueron confirmados entre los once.

Entre los citados se encuentra Fabio Godoy, que se recuperó totalmente de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Sportivo Belgrano, que tiene los mismos puntos que Boca Unidos (13), se presentará en esta capital con dos modificaciones respeto al empate 2-2 de la fecha pasada ante Sportivo, de Las Parejas. Ingresarán al equipo los juveniles Leonardo Felissia (zaguero central) y Alex Aguirre (mediocampista) en lugar de Mauro Orué y Alan Bert, respectivamente.

Otros juegos

Por la Zona B, jugarán hoy desde a las 14:45 Douglas Haig vs. Defensores de Belgrano; a las 15:00 lo harán Racing de Córdoba vs. Crucero del Norte; Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Pronunciamiento; Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Unión de Sunchales; y desde las 15:30 Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Sarmiento y For Ever vs. Central Norte.

Refuerzos

Anoche se conoció extraoficialmente que el Consejo Federal extendería hasta el lunes la posibilidad de sumar “refuerzos”.

En Boca Unidos llegaron Ataliva Schweizer y Carlos Salom, y continúan las gestiones para sumar otros dos elementos al plantel, acosado por las lesiones.