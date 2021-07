Argentina espera por el "Cuti" Romero para la final ante Brasil

Día de vuelta a la calma para el plantel de la Selección Argentina, al menos por un rato. Los dirigidos por Lionel Scaloni ya están en la final de la Copa América, luego de vencer por penales a Colombia.

En principio, todos terminaron físicamente bien, sin lesiones importantes. Tras el partido, estuvieron realizando trabajos de recuperación en el vestuario: en la camilla de masajes, baños de contraste de agua fría y caliente, todo para reponerse tras la enorme exigencia física y psicológica.

Hoy, miércoles, el plantel se entrenará por la tarde con un regenerativo para los que jugaron anoche. A las 19, vuelo chárter rumbo a Río de Janeiro, donde se disputará la final el sábado a las 21 ante Brasil.

Sería importante para Scaloni poder recuperar a Cristian Romero para el sábado. El defensor arrastra una distorsión en la rodilla y más allá de que fue exigido, no está al 100% de su condición física y no fue ni al banco de suplentes en la ciudad de Brasilia.

También influye la inactividad en estos partidos, ya que no juega desde el duelo ante Paraguay. Argentina prenderá velas por su joven central, una de las figuras, y esperará a ver cómo se recupera para saber si continúa la dupla de Germán Pezzella y Nicolás Otamendi o si vuelve Cuti a la titularidad.

Romero aún no está descartado, la expectativa pasa porque el jugador hace cierta parte del entrenamiento a la par de sus compañeros, pero no puede trabajar lo más intenso. Teniendo en cuenta que se viene la final, todavía existe la posibilidad de que pueda reaparecer. El entrenador y el cuerpo médico decidirán dependiendo de cómo vean al jugador y sus condiciones. No será fácil, pero aún faltan más de 72 horas.

Parece ser que la lupa en esta Selección está puesta mayormente en la defensa. Las dudas y los posibles cambios surgen entre estos puestos. Además de la posibilidad del regreso de Cuti Romero, el lateral izquierdo no tiene un nombre asegurado. Lionel Scaloni habría optado por Nicolás Tagliafico para el duelo ante Colombia por su vocación algo más defensiva que la de Marcos Acuña, pero aún no está definido quién saltará al campo en la final ante Brasil.

Por el otro lado, el derecho, tampoco existen certezas. Parecía que Nahuel Molina Lucero se había ganado el puesto, pero anoche salió en el entretiempo producto de un flojo nivel. Ingresó Gonzalo Montiel, pero tampoco convenció marcando a Luis Díaz, figura del rival. El cuerpo técnico argentino tendrá mucho trabajo de acá al sábado.

TyC Sports