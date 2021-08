En cuatro días, 35.000 correntinos completarán el esquema de vacunación

En Corrientes se avanza con el objetivo federal de aplicación de segundas dosis de la vacuna anticovid. El día jueves la vacuna Moderna habrá llegado a 35.000 correntinos de toda la provincia.

El titular de la Subsecretaría de Sistemas de la Información, Federico Ojeda, precisó que “hay 16.000 turnos otorgados en la Capital y 22.000 turnos para el interior”, en contacto con Radio Sudamericana.

Añadió que con los turnos otorgados para esta semana se estarían “cubriendo más del 45% de las personas que necesitan complementar las dosis de Sputnik V”.

Sobre la combinación de vacunas para aquellas personas que esperan su segunda dosis de Sputnik, Ojeda explicó: “Como la vacuna es optativa, dimos la opción de que las personas rechacen la combinación de vacunas y decidan esperar a que llegue aquella que coincide con su primera dosis”.

El subsecretario destacó que “casi el 97% decidió acceder a la segunda dosis combinando vacunas”.

En el contexto federal que propone agosto como el mes de las segundas dosis, informaron que “no hay correntino mayor de 18 años que no haya tenido turno o no esté vacunado, si no fue vacunado es porque hubo una excepción o no pudo asistir. Casi el 100% de la población mayor de 18 años que se ha inscripto ya tuvo su turno”, recalcó.

Otro nuevo dato que sumaron las autoridades es que el estimativo poblacional por rango etario que no se inscribió asciende al 25%.

Para vacunar a las personas se utilizan mañana y tarde los predios del Club Juventus, el ex Comedor de la Unne, el Hospital Llano y el Campus Universitario Sargento Cabral.

Un avión de Aerolíneas Argentinas llegó al país el lunes con cargamento de ambos componentes de la Sputnik V y un total de 400.000 de la segunda dosis.

Los 1.400 correntinos que optaron por aguardar podrían tener novedades en los próximos días si Nación inicia la distribución.

Situación epidemiológica

El Gobierno provincial informó este martes que se registraron 610 nuevos contagios de coronavirus y siete fallecimientos en las últimas 24 horas.

El reporte oficial indicó que en la capital correntina se contabilizaron 259 nuevos contagios y 351 en el interior de la provincia. A la cifra de la ciudad capitalina, le siguen Goya con 70, Mercedes con 27 y Esquina con 24. El resto de las localidades registraron números menores a 20 contagios.

En total, se acumulan 101.269 casos y 1.366 muertes por covid-19 en la provincia desde el inicio de la pandemia.

Los casos activos son 3.268 y hay 96.635 personas recuperadas, según informaron en el parte oficial.

Son 237 los pacientes internados en el hospital de campaña: 62 de ellos en el área de terapia intensiva y 175 en clínica general.

