Alertan que la bajante del río Paraná podría continuar hasta diciembre

La bajante histórica del río podría extenderse hasta fin de año. La advertencia la realizó el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico, Juan Borús, que especificó que para octubre la bajante del Paraná se acentuará.

No se visualizaban estos valores desde 1944, que fue de 1,39 metro por debajo del cero, y se podría superar esta marca histórica.

El funcionario también agregó que “es la bajante más complicada porque la cuenca ha cambiado, pero sobre todo hay un punto que ha cambiado significativamente que es la dependencia fuerte que tiene la Argentina del río Paraná”.

Según el subsecretario, las causas se pueden deber a las prácticas agrícolas y los cambios que se han hecho con el uso del suelo.

Explicó que las bajantes forman parte de un ciclo seco natural que ya se ha dado, pero se ha acentuado con las condiciones climáticas de estos últimos veinte años.

Agregó que “desde hace 32 años estoy a cargo del seguimiento de la cuenca del Plata completo para fines de pronóstico, y veo que hubo una variabilidad climática fuertemente acentuada y la interpreto como la evidencia más clara del cambio climático”.

La utilización de las cuencas ha sido intensa y provoca que los extremos sientan más.

Para los especialistas, el principal interés está enfocado en que no se vuelva crítico el consumo de agua urbano. Si bien actualmente no se ve gravemente afectada, el subgerente declara que “la captación de agua fluvial se complica por la logística y la calidad del agua no es la misma, y hay muchos lugares donde ya se siente el sabor más salino del agua”.

En lo que respecta a Corrientes, el Instituto correntino del agua y el ambiente (Icaa), informó que el promedio semanal de descensos del agua es de 0, 28 metros. Esto se encuentra 2,99 metros por debajo de promedio que se tiene en los últimos 25 años sobre agosto.

Por otro lado, el mes pasado fue considerado el más seco desde el 2013, y la marca de precipitaciones alcanzó solo 2,5 milímetros.

Se estima que para ya entrado el verano puedan darse ciertas precipitaciones que permitan la mejora de la situación del río.

(AP)