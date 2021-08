El Penka Aguirre tiene el objetivo de llevar a Regatas hasta lo más alto

El multicampeón Nicolás “Penka” Aguirre llegó a Corrientes y rápidamente asumió un papel protagónico en Regatas Corrientes. El base santiagueño, de 33 años, viene de ganar las últimas seis ediciones de la Liga Nacional de Básquetbol (5 con San Lorenzo y 1 con Quimsa) y pretende seguir esa senda triunfal.

“Todos sabemos que Regatas es un club grande de la Liga. Todos los años intenta formar un equipo para pelear y dar lo mejor de sí”, afirmó el jugador.

“Las expectativas son buenas para la temporada y espero que podamos dar lo mejor todos. A veces se puede mas y en otras menos menos, de acuerdo a cómo venga la temporada”, agregó en declaraciones que realizó a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

Dejó en claro que el objetivo es “llevar a Regatas hasta lo más alto en todo lo que juegue”.

Después de su quinto título consecutivo con San Lorenzo se le abrió la posibilidad de ir a jugar al exterior hasta que surgió la posibilidad de desembarcar en Regatas.

“Me quería quedar en la Argentina. Tengo mucha gente amiga en Corrientes y cuando me llamaron no lo he dudado”. Además aclaró que no tendrá una experiencia internacional durante los próximos meses y, por lo tanto, “voy a estar desde el comienzo en Regatas porque tenemos la Sudamericana durante octubre y es bueno que esté todo el plantel”.

El Penka compartirá plantel con otro jugador de gran experiencia y categoría como lo es Paolo Quinteros. También tendrá como compañeros a Margo Giordano, Juan Pablo Arengo, Xavier Carreras, Agustín Cáffaro, Skyler Hogan y Martín Fernández.

“El equipo está muy bien armado. Con la llegada de un cinco vamos a terminar de concretar un plantel muy bueno”.

Sin embargo, el rendimiento del equipo “va a pasar más por la química que podamos lograr desde el comienzo y la forma de juego. Hay muchos jugadores que están desde la temporada pasada, conocen el club, saben lo que quiere Regatas y la presión que significa jugar acá. Yo vengo a sumarme y a aportar lo mío”.

Durante la presentación que realizó ayer Regatas Corrientes de su décima octava temporada en la Liga Nacional también se mostró la camiseta con el número 7 que utilizará Aguirre.

“Regatas es un equipo muy grande. Mueve casi toda una ciudad. Regatas ganó prácticamente todo lo que jugó y eso me motivó para poder venir”, culminó.