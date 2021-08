Vicky Xipolitakis debe desalojar el departamento por una deuda extraordinaria

Javier Naselli, el ex esposo de Vicky Xipolitakis, fue demandando por una deuda que asciende los 600 mil pesos del alquiler del departamento de Barrio Norte en el que vive la modelo con su hijo Salvador Uriel, de tres años y medio. La causa recayó sobre el empresario que reside en Nueva York porque él es quien firmó el contrato de alquiler cuando estaba en pareja con ella.

En el documento -que Carlos Monti mostró este miércoles en Nosotros a la mañana- se lo intima con una orden de desalojo por falta de pago y también se fijó una fecha límite para desocupar el inmueble de 540 metros cuadrados en el que actualmente viven Vicky y su hijo. Por otro lado, trascendió que el alquiler mensual de dicho departamento de 2800 dólares y que el 30 de septiembre vence el contrato de alquiler.

Una vecina de Xipolitakis dio un móvil a Flor de equipo, por Telefe, y detalló que a la deuda se le suma un juicio por falta de pago de las expensas. “Debe hace más de un año”, detalló y agregó que el juicio es contra el dueño del departamento, un hombre de origen italiano.

Vicky, en tanto, aseguró que no fue notificada y que a ella no le llegó ninguna demanda. “Mi situación es esta”, dijo en un mensaje que le envió a Noe Antonelli, panelista del programa que conduce Florencia Peña por Telefe. Y luego contó que se instaló en dicho hogar por elección de su entonces marido, quien se hacía cargo económicamente. Una vez separados, ella debió hacerse cargo de la mitad de los gastos que eran en dólares.

“De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que elegía él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata del papá. Todo lo que pongo yo es para que no le falte nada al bebé”, aseguró Vicky Xipolitakis sobre la deuda que afronta desde que se separó y continuó viviendo en dicho departamento.

“El contrato lo firmó el padre”, agregó sobre Naselli, a quien no nombra en ningún momento. “Lo único que sé es que en unos meses vende el contrato. No me llegó nada, pero puede existir la posibilidad porque acá se debe todo”, dijo en alusión a la intimación de desalojo por la deuda de alquiler.

Por su parte, indicó que su vínculo con Javier Naselli fue “una relación vergonzosa” y sostuvo que el banquero “nunca pensó en su propio hijo”. “Y Justicia en la Argentina no hay, así que trato de solucionar todo como mejor pueda”, aseveró quien actualmente se destaca en el panel de Cortá por Lozano.

Ante la pregunta de por qué Vicky no se muda con su hijo a otro departamento, la modelo fue clara: “Preguntale al papá por qué no se hace cargo. No a mí, que me quedé tirada a cargo del bebé, y trabajando para que no le falte nada”.

Mientras estaba en vivo el móvil de Flor de equipo, llegó al edificio Elena, la madre de Vicky Xipolitakis, quien no quiso dar mayores precisiones sobre la causa, pero que aseguró que ella cuida a Salvador mientras su hija sale a cumplir con sus obligaciones laborales todos los días. “Mi mirada es la de una mamá que padeció esto y lo está enfrentando. Ayudando con el nene para que ella pueda hacer su trabajo”.

Y agregó que toda su familia está conteniendo a Vicky en este momento. “La está pasando mal, pero estamos en bloque. No se ve, pero la acompañamos todos, sus papás y sus hermanos”.

Por último, habló de su nieto y la situación que atraviesan actualmente: “Salvador está hermoso, algo debe percibir, no lo sé, es una criatura”.

Infobae