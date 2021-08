Niz dijo que el triunfo frente al puntero “tiene que ser un punto de partida”

Rubén Poletti

Boca Unidos volvió a la victoria el sábado. Frenó a Racing de Córdoba, al que le ganó por 2 a 1, para festejar por segunda vez en condición de local, quedar en puesto de clasificación para el “reducido”, y encarar con otros ojos la etapa decisiva del torneo Federal A.

El artífice para que tras el pitazo final haya después de mucho tiempo festejo en el vestuario aurirrojo fue el delantero Leonel Niz, quien ingresó promediando el segundo tiempo, y fue el encargado de inclinar la balanza a favor de Boca Unidos cuando el partido se moría.

“Estoy muy contento por la victoria que veníamos buscando desde hace rato y por todo el equipo que se esfuerza el doble para dejar los tres puntos, más que nada en casa; por suerte se nos dio y más con mi gol sobre la hora”, declaró Niz, luego de posar con un niño a la salida de los vestuarios.

El chaqueño dijo que “intuí que me podía caer ahí, pero hay que tener también un poco de suerte. Como en la mayoría de los goles que hice voy a buscar por si me queda una (pelota) como pasó esta vez”.

“Siempre voy al segundo palo, por suerte Carlos (Salom) la peinó y entré con dos compañeros. Es una intuición que tengo de ir a buscar atrás y, por suerte, me quedó la última”, agregó.

Con pocos minutos jugados, Niz se convirtió en uno de los jugadores que más festejaron en el equipo correntino. Los goles dan más confianza todavía. Creo que a Carlos (Salom) como a Gonzalo (Ríos) en algún momento se les va a abrir el arco también. Los delanteros estamos para eso, a mí por suerte me está tocando ahora, a Gaby (Morales) también, que llegó hace poco y ya hizo cuatro goles, así que se nos está empezando a abrir de a poquito el arco”. Consultado por lo que le pidió Baroni (Fabro no entró a la cancha porque está cumpliendo una suspensión), a él y a Peralta, que ingresaron juntos buscando desnivelar el encuentro, el delantero dijo: “Que tratemos de llegar, que nos juguemos en el uno contra uno, que alguna nos iba a quedar, y por suerte me quedó a mí”.

Para Niz, ya “contra Chaco (For Ever) mejoramos la actitud, y ahora demostramos que estamos bien por este camino.

Somos más sólidos abajo y en el medio con los dos volantes, y eso nos da más confianza a los delanteros, que en cualquier momento sabemos que podemos hacer un gol”.

Boca Unidos deberá jugar este miércoles en Concepción del Uruguay ante Gimnasia y Esgrima, uno de los rivales directos que tiene en este momento el aurirrojo, ya que tiene la misma cantidad de puntos que el equipo correntino, pero con la diferencia de que ya quedó libre.

“Vamos a jugarle de igual a igual como hicimos con Chaco, como lo hicimos ahora (con Racing) porque cambiamos el chip, cambiamos la actitud, así que vamos a jugarle a todos así para buscar clasificar y poder jugar el octogonal” por el segundo ascenso, manifestó.

El Aurirrojo venía de capa caída por una racha poco feliz, pero este tipo de resultados suelen ayudar a levantar la cabeza. “Obvio que ayuda ganarle al puntero. En el vestuario dijimos que este tiene que ser un inicio hasta el final del campeonato para buscar clasificar en los primeros puestos, así que ahora a descansar porque en tres días tenemos otro partido”, se despidió Niz, el responsable de que en Boca Unidos hayan vuelto las sonrisas.

Viajan esta noche

La delegación de Boca Unidos partirá esta noche rumbo a Concepción del Uruguay donde este miércoles a las 15.30 enfrentará al local, Gimnasia y Esgrima, por la fecha 19 del torneo Federal A.

Tras la reconfortante victoria ante Racing de Córdoba, el plantel trabajó ayer, y lo volverá a hacer esta mañana. Luego, la dupla técnica Fabro-Baroni dará a conocer los jugadores citados.

Hay que recordar que por acumulación de amonestaciones no podrán estar Ataliva Schweizer ni el reaparecido Iván Silva, mientras que Nicolás Monje cumplió con la suspensión de una fecha.