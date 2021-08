La Cámara Electoral falló en contra de Nito: Karlen alista su boleta

La Cámara Nacional Electoral confirmó ayer que el comediante y exsenador nacional Eugenio “Nito” Artaza no podrá participar de las internas del Frente de Todos como precandidato a diputado nacional. El tribunal señaló que su lista no cumplió con los avales que exige la ley.

Distinta es la situación de Alejandro Karlen: los jueces pidieron al PJ de Corrientes la documentación original que presentó y los autorizó a participar hoy de la audiencia por las boletas. “Mi situación se resolverá a más tardar el martes. Conseguimos un permiso para presentar las boletas. Cuando la junta eleve la documentación original, se aclarará todo”, dijo Karlen a El Litoral.

Tanto la Junta Electoral del partido como el juez electoral de Corrientes, Gustavo Fresneda, habían rechazado la postulación de Artaza. Señalaron que su lista, “Unidos por Corrientes”, no cumple con la ley de paridad de género de sus candidatos ni con los avales que la ley establece que se necesitan.

Artaza busca participar de la interna del Frente de Todos, donde se presentaron tres listas. La “Alianza Celeste y Blanca 501” que lleva a Carlos “Camau” Espínola, exintendente de la ciudad de Corrientes que busca su reelección en el Senado de la Nación; la lista “Ganemos Corrientes”, con Alejandro Karlen como precandidato al Senado; y la de Artaza como diputado nacional que en la boleta de Senadores lleva la lista de Espínola.

El tribunal resolvió ayer el caso del comediante y resta que lo haga en el de Karlen.

“No hubo acuerdo en la lista, se tomaron decisiones de cúpula y sentí que tenía que participar. Pero ahora bajaron dos listas con argumentos no sólidos, políticos. Si no se deja participar se lesiona un derecho constitucional, por eso están las Paso. Por lo tanto si la Cámara Electoral no nos da la razón estoy dispuesto a ir a la Corte Suprema de Justicia”, dijo ayer Artaza en el programa de Dicho Esto de A24 de Luis Novaresio.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, señalaron que la ley electoral establece que para competir los partidos deben tener avales, lo que el partido de Artaza no cumplió.

“Que en tal sentido asiste razón al magistrado de grado al confirmar el rechazo de la oficialización de la lista interna ‘Unidos por Corrientes’, pues al cotejar la planilla de avales presentada advierte –en afirmación no controvertida por los recurrentes- que ‘los avalantes […] son afiliados al partido Cambio Popular[,] […] agrupación […] [que] no se encuentra reconocida con personería jurídico política en el distrito y por ello, no es un partido integrante de la alianza Frente de Todos”, explicaron los magistrados.