Vidal dijo que compró su casa en Recoleta con un crédito y otra venta

La primera precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que compró su propiedad en la exclusiva zona “La Isla” del barrio porteño de Recoleta con su parte de la venta del inmueble que compartía con su exmarido y “un crédito hipotecario a diez años”, y pidió a la ciudadanía ir a votar el domingo para “evitar” lo que definió como una “mayoría automática” del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red, en las que, al ser consultada sobre la compra de un PH en Recoleta, la exmandataria bonaerense respondió que lo adquirió “con lo obtenido por la venta de la casa donde vivía” tras su divorcio y “con un crédito hipotecario” que -según señaló- está “pagando a diez años”.

“Está publicado en mi declaración pública cuando era gobernadora. Yo impuse por ley (en la provincia de Buenos Aires) la obligación de hacer una declaración pública para explicar con qué bienes ingresaba un funcionario y con cuáles se iba”, sostuvo Vidal y agregó: “Es mi único bien y no tengo nada que ocultar, estoy muy tranquila”.

Por otro lado, luego de pedir a la sociedad que concurra a las urnas el próximo domingo, la precandidata de Juntos por el Cambio en el distrito porteño afirmó: “Se necesita un límite, un no, que el kirchnerismo no tenga más poder, y la elección será exitosa o no si logramos evitar esa mayoría automática”.

Por otro lado, descartó que desde Juntos por el Cambio estén promoviendo el fin del sistema de indemnizaciones laborales, e indicó que, en sus declaraciones de esta semana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la doble indemnización.

“Él habló sobre la doble indemnización, que se había puesto por la pandemia y está operando como una barrera que impide la entrada de nuevos empleos. Son mecanismos excepcionales, como el impuesto al cheque”, dijo Vidal.

(JML)