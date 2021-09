Mercedes: Colombi confirmó a Meza como candidata y cruzó a Cemborain

En pleno escenario electoral, Ricardo Colombi confirmó ayer quién representará a Encuentro por Corrientes en las próximas elecciones comunales de Mercedes. Mariel Meza será quien competirá y ratificó que será “la única candidata” del frente. El exgobernador apuntó contra el exintendente mercedeño, Victor Cemborain.

Mientras la localidad se prepara para ir a elecciones municipales el 14 de noviembre, los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias colocaron en primer lugar a la Lista Verde 502 A de ECO+Vamos Corrientes.

Este sector recibió 11.462 votos para precandidatos a senadores provinciales y 10.055 para diputados. En tanto, la justicialista, Frente de Todos Lista 501 A, acumuló 6.221 para senadores y 6.192 para diputados.

Por su parte, en diálogo con la prensa, el presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes aseguró en Radio Dos que: “No hay ningún tipo de apoyo a Víctor Cemborain”. “Hay que dejar de lado el desconcierto y la incertidumbre a través del proyecto encabezado por Mariel Meza”, agregó.

Al momento de sufragar en Mercedes también agregó en diálogo con Sudamericana que: “Ni mamado Cemborain va a ser candidato, la única es Mariel Meza”. “No creo que se pueda apoyar a un pedófilo”, concluyó.

Respuesta de Cemborain

Luego de las afirmaciones a la prensa de Colombi, Victor Cemborain ratificó su candidatura a intendente de Mercedes con la alianza Vamos Corrientes.

“Que diga lo que quiera, el peor castigo que nosotros le vamos a dar es llenar la urna de votos con Vamos Corrientes, y él no puede ni soñar porque ni siquiera puede caminar por la Ciudad, que hable lo que quiera y que zapatee, con una boleta sola vamos a ganar. Nosotros tenemos respeto y cariño a la comunidad y eso es lo que el perdió”, dijo Cemborain a Radio Sudamericana.

El candidato catalogó de loco al presidente de la UCR correntina y dijo que: “La verdad es que no escuché todo lo que dijo, que siga ladrando tranquilo, no me gusta pelear con perros viejos. Nosotros trabajamos porque somos fieles a Gustavo Valdés, porque nos sentimos cómodos, con compromiso”, agregó.

Mariel Meza, por su lado, aseguró en el mismo medio que no entraría en conflictos personales y apuesta por realizar acciones para la localidad y apostar a una campaña desde esa posición.

“Desde mi lugar, queremos proponer lo que creemos que los ciudadanos necesitan, los ciudadanos van a poder evaluar quiénes son los equipos que se presentan para llevar a Mercedes hacia su desarrollo”, dijo a Radio Sudamericana.

“Las aspiraciones son válidas, nosotros creemos que hay diferentes espacios en Mercedes, siempre pregonamos el proyecto que eligió el 76% de la provincia”. “Acá los personalismos ya no se deben tener en cuenta”, dijo. “Tenemos un proyecto y entendemos que es necesario hacerlo, esa es nuestra diferencia”, concluyó.

(BDC)