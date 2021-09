Así sigue la Copa Palacio

La quinta fecha de la Copa Palacio se jugará esta semana con un partido destacado, el que protagonizarán Colón y Regatas, los dos punteros e invictos que tiene el certamen de primera división.

Hoy se conocerá la distribución de días, canchas y horarios para los siguientes partidos que contemplan la quinta fecha: El Tala vs. Hércules B, Juventus vs. Alvear, Colón vs. Regatas, Córdoba vs. San Martín y 1.536 Viviendas vs. Sportivo Corrientes.

Así se ubican

Cumplidas cuatro fechas las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón y Regatas 8 puntos, Pingüinos y Córdoba 7, Alvear, Hércule A, Juventus y San Martín 6, El Tala y Hércules B 5, Sportivo y 1.536 Viviendas 4.

Las primeras tres fechas se jugaron durante los meses de abril y mayo, mientras que la cuarta se desarrolló la pasada semana.

Forma de juego

La Copa Palacio se juega con el formato todos contra todos a una rueda. El que termine primero será el el campeón y la tabla de posiciones determinará como se distribuirán los equipos en las siguientes copas.

La Copa Municipalidad de Corrientes, que determina al campeón oficial de la temporada, la jugarán los ubicados del 1° y 4° puesto. Los cruces de semifinales serán 1°contra el 4° y el 2° contra el 3°, mientras que los ganadores avanzarán a la final.

La Copa Desagastizábal la jugarán los que queden entre el 5° y el 8º, mientras que a la Copa Fabián Sosa avanzarán los ubicados del noveno al decimosegundo lugar. En estos dos casos también se desarrollarán semifinales y finales para determinar a los respectivos campeones.