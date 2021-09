Escandalosa discusión de Carlos Perciavalle con sus empleadas

En las últimas horas se filtró un escandaloso video de una fuerte discusión entre Carlos Perciavalle y una de las empleadas que trabaja en su casa. El artista uruguayo vive en El Paraíso -como llamó a su hogar-, sobre la orilla de la Laguna del Sauce en Puna del Este.

Según se ve en las imágenes -que tomó y filtró un amigo del actor de 80 años- se escucha a Perciavalle gritándole a una mujer, que le responde de la misma manera mientras defiende a su compañera. “¿Cómo me atendió a mí? ¡Como el culo! !Como el culo!”, repitió él, mientras su empleada lo calificó como un “malagradecido”.

“Agradecidos tendrían que estar ustedes que han vivido y viven hace 25 años con casa para todos, con comida para todos, con guita para todos”, respondió Carlos a los gritos, según las imágenes que mostraron en el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco por América.

Desde Uruguay, el periodista Gustavo Descalzi indicó que Perciavalle “está en una situación de vulnerabilidad” y se refirió al entorno del artista, a quien llamó “círculo de los traidores que se abusa de la confianza de un hombre de 80 años que a lo largo de muchos años han ido comiendo de su mano”. “Está en una situación paupérrima, sin dinero, prácticamente de pobreza y de abandono. Hay gastos que no se han acreditado. Yo no puedo hablar hasta que el juez no lo diga, pero quiero presentar el caso para que quienes tienen que actuar lo hagan”, aseguró el corresponsal.

Las imágenes de la discusión entre Perciavalle y la empleada que trabaja en su casa fueron grabadas por Jimmy Castilhos, un productor teatral, periodista uruguayo y amigo del artista desde hace 19 años. Él también brindó un móvil para el ciclo de América y contó por qué decidió grabar el acalorado ida y vuelta: “Esto lo digo como testigo, hablo de los hechos que viví. Me encontré con una persona que estaba con miedo, una persona que se sentía abandonada”.

Por su parte, contó que el actor argentino Miguel Bermúdez, quien está en pareja hace 50 años con Perciavalle, tuvo un ACV. “Evidentemente, eso también lo golpeó mucho. Quiero tener mucho cuidado con lo que digo porque no quiero lesionar a nadie. Yo lo estoy haciendo para cuidarlo”, agregó el productor.

“En los últimos días yo he vivido el desenlace de esta situación en donde veo que Carlos tenía la voluntad de que las personas que lo acompañaban se fueran de la casa. No sabía cómo hacerlo”, contó quien intervino por pedido de su amigo. Sobre la discusión que grabó, consideró: “Es lo único que me queda por hacer. Es un hombre que vive a doce kilómetros de la carretera, no maneja y depende de las personas que lo rodean. Está en una situación de miedo y se siente desvalido”.

Además, indicó que tiene la entrada prohibida a la propiedad de Perciavalle. “Porque expongo situaciones que son anómalas y graves así que es el único camino que tengo para ayudar a mi amigo. Me expongo para defenderlo”, contó.

“Un momento que viví fue cuando (Carlos) se sintió mal producto de los malos tratos que recibía y yo pedí que se llamara a la unidad coronaria y no se me permitió hacerlo. Las personas que están con él tienen intenciones malas. No maneja su dinero y hacerlo público es la única forma de defenderlo, no quiero quedarme con el peso sobre mi conciencia”, agregó Castilhos.

Infobae