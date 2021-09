Desvincularon el cambio climático de la bajante

Los diferentes pronósticos internacionales señalaron la escasez de lluvias en la región litoral de Argentina vinculada a una menor radiación solar y al descenso de la temperatura en el océano Pacífico. Este fenómeno astronómico es lo que produce menos evaporación del agua. “Tendremos un periodo de menores lluvias hasta el final del verano. Esto se debe a una situación de menor radiación solar y, por lo tanto, menor evaporación en el Pacífico ecuatorial, lo que genera menos precipitaciones en el continente y específicamente en la Cuenca del Plata”, explicó el investigador del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), perteneciente al Conicet y a la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Juan José Neiff.

Es por eso que descartó que la bajante histórica esté estrictamente vinculada al cambio climático. “Bajantes de este tipo ya tuvimos hace bastante tiempo, en 1944 hay una bajante registrada de características similares, y en esa época no existía la deforestación en el Amazonas ni en Argentina. De hecho, no estaba la transformación que han producido las emisiones gaseosas en las últimas décadas”, dijo Neiff en la radio de la Unne. “También tienen importancia, pero no son los determinantes. Vincular la bajante con el cambio climático no es correcto”, insistió el científico.

“Intervienen muchos factores de contexto, lo que hace que no se pueda prever con demasiada precisión este fenómeno, pero lo cierto es que estamos transitando un fenómeno de menor radiación”, aclaró.

Sin embargo, Neiff también es crítico de las distintas vedas pesqueras que rigen en toda la región. En varias ocasiones exigió mayores restricciones en la pesca para cuidar la fauna del río.

(IB)