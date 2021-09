Huracán Corrientes empató, pero sigue líder del torneo Regional Apertura

Globo. Los once que salieron a la cancha el domingo ante Policiales.

Huracán Corrientes continúa al frente del torneo Regional “Apertura”, clasificatorio a la Liga Nacional de Clubes Senior 2022, tras disputarse el fin de semana la cuarta y penúltima fecha del certamen.

Con un duro rival se encontró el equipo “azulgrana”, que cortó la racha de triunfos consecutivos igualando el domingo por la tarde en su cancha 1 a 1 ante Deportivo Policiales de Resistencia, resultado que mantiene en dos puntos la distancia entre ambos, cuando resta solo una fecha por jugarse.

Los goleadores del encuentro, que se vivió como una final, fueron marcados por Roberto Chávez para Huracán y Pablo Verón para Policiales. En el final del partido, el arquero local Jacinto Ibáñez tapó un penal decisivo.

Por la mañana, también en el estadio del Barrio Berón de Astrada, Deportivo San Cosme y Águilas F. C. igualaron 0 a 0.

Donde no escasearon los goles fue en Resistencia, donde en un partidazo, For Ever venció 6 a 5 a Deportivo Del Palmar. Para el Negro chaqueño convirtieron Aldo Visconti (3), Juan Antonio Solís, Roberto Mieres y Oscar Villa, mientras que para el equipo de San Luis del Palmar lo hicieron Daniel Ojeda, Claudio Molina, Alejandro Rodríguez, Jorge Soto y Valerio Lugo.

Cumplida la cuarta fecha, las posiciones quedaron de esta manera: Huracán Corrientes 10 puntos; Policiales 8; For Ever 6; Del Palmar 4; Águilas F. C. 3, y Deportivo San Cosme 1.