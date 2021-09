Pachu Peña: 53 episodios no tan conocidos de su vida

Pasa horas respondiéndole a la gente en sus redes sociales, su risa contagia alegría en momentos complejos, con Pablo Granados formó una dupla que trascendió fronteras. Gracioso, fanático de Newell’s y solidario. Aquí, el retrato de un tipo que sobre todo es una buena persona.

1. Nació en Rosario el 23 de agosto de 1962. Su nombre real es José María Peña.

2. “Somos tres hermanos varones. Mi vieja había visto una película francesa donde aparecía un bebé que, según ella, era igual a mí. El bebé se llamaba Pachuli, que es un perfume, una amapola y me puso Pachuli, luego vino un recorte y quedó Pachu”, narró sobre el origen de su apodo.

3. Cuando era chico le gustaba ver La revista de Dringue Farías, los sábados, y los programas de Alberto Olmedo. “Era la época de la televisión blanco y negro, cuando había que levantarse para cambiar de canal”. Soñaba con algún día trabajar en ella.

4. Reconocido hincha de Newell’s, su abuelo fue un dirigente de ese club. En las grabaciones siempre intenta poner algo rojo y negro, los colores que identifican al club, o colar un banderín de los leprosos.

5. Como vivía cerca del Parque Independencia iba seguido a la cancha con su papá y sus hermanos.

6. En algún momento quiso ser futbolista. Al entrar a la cancha veía a la Policía Montada y, como le gustan los caballos, pensó en integrar esa fuerza. También quería ser policía motorizado porque en Rosario los agentes andaban con unas Harley Davidson viejas que a él le encantaban.

7. Le apasiona jugar al fútbol. Al lado de su casa demolieron una construcción y quedó un gran terreno baldío. En ese lugar solía pasar horas pateando con sus amigos. Podía ser con una pelota de goma o con otra de trapo que ellos armaban.

Apenas se prende una cámara se anima a todo. En la escuela era bromista, pero más de dar ideas para que otros ejecuten porque Pachu siempre fue muy tímido

8. Su papá y sus tíos jugaron al rugby en el club Logaritmo y él también comenzó a practicar. Lo que más disfrutaba era cuando terminaban los partidos y en el tercer tiempo se armaba un picadito de… fútbol.

9. A los 16 años vivió una situación de abuso de parte de un religioso. Un sacerdote lo invitó a ver unos libros y, mientras Pachu miraba, lo abrazó de atrás, fuerte. “Ahí nomás automáticamente le pongo un codazo y me lo saco de encima. Lo insulté”.

10. “En aquella época no había celulares, no existía el escrache. Me agarró impotencia, lo podía haber cagado a trompadas, en un momento lo pensé, pero decidí irme buscando sacármelo de encima. Me lo guardé hasta hace unos años, se los conté a mis compañeros de Peligro, Sin Codificar. Mis padres murieron sin enterarse. Aunque sí es grave, un intento de abuso de un cura, ya de quien sea. Me quedé con ganas de cagarlo a trompadas o ponerle un par de piñas”, contó en La Once Diez.

11. A los 19 años empezó a trabajar como cadete en una empresa que era un laboratorio fotográfico. “Era muy divertido porque en el proceso que se revelaban las fotos uno veía de todo”. Después paso a la parte administrativa.

12. Fue vendedor en una tienda de regalos, empleado en una tabacalera y en una distribuidora de gaseosas. Luego ingresó a una multinacional en un cargo importante en ventas. “En cada laburo hacía lo mío y veía lo que hacía el que estaba más arriba de mí, de modo que si un día faltaba alguien yo ya sabía hacerlo”.

13. En Rosario se emitía Propuesta joven, un ciclo de cable humorístico con cámaras ocultas que realizaba Pablo Granados con Luis Rubio. Los sábados, cuando volvía del trabajo, Pachu se lo ponía a ver y se le ocurrían ideas.

14. Un día se lo cruzó a Rubio en un pub, le contó sus propuestas, y lo llamaron para que hiciera algunos aportes. Pachu tenía 26 años. Al tiempo, Granados se peleó con Rubio y lo fue a buscar para que trabajaran juntos. Comenzaron en televisión y sumaron la radio.

15. En la radio cantaban canciones románticas inventadas y con humor. Así nació Macaferri & Asociados. Los temas se hicieron muy conocidos y sacaron un CD. Los más populares fueron “Bombacha veloz” y “El oficio de ser mamá”.

16. Con Granados comenzaron a grabar cámaras ocultas para La TV Ataca, el programa que Mario Pergolini tenía en ese momento. Simultáneamente, salió el disco de Macaferri & Asociados y la compañía que lo editó cerró un acuerdo de difusión con Telefe. Pablo fue a cantar a diversos programas del canal como el de Cris Morena. Eso no le gustó nada a Pergolini, así que se tuvieron que ir.

17. En el año 1992 Tinelli los invitó a cantar a Ritmo de la Noche. Granados les llevó videos con lo que hacían y comenzaron a trabajar con él.

18. Luego de diez años trabajando con Tinelli recibieron una muy buena propuesta de Gerardo Sofovich y dejaron el equipo de Marcelo para hacer La Peluquería de los Mateos.

19. “Yo lo sufrí bastante porque el paso de trabajar con absoluta libertad a trabajar con un tipo que te marca todas las pautas y a veces de mala manera, fue un choque muy fuerte. Una vez me quedé en casa tres días deprimido, sin ir. Me convencieron para que vuelva y finalmente quedé bien con Gerardo”. (Ni a palos, julio de 2010).

20. De todos los sketches que hizo con Tinelli su preferido es El equipo deprimente, una parodia del ciclo futbolero El equipo de primera. Carna hacía de Fernando Niembro y Pachu, de un alemán que se llamaba Jurgen Klinsmann.

21. Entre los humoristas que lo hacen reír nombra a Diego Capusotto, Buster Keaton, Los Tres Chiflados, Chaplin, los Monty Python, Pepe Biondi, Olmedo, Porcel y los uruguayos de Hiperhumor: “Eran muy grosos y nunca decían una mala palabra”. Adora el humor inglés: le encanta Ricky Gervais.

22. LE divierten mucho los juegos de palabras y las parodias.

23. No detenta ningún TOC, pero es muy ordenado, sobre todo con la ropa. Tiene varias camisas blancas, celestes, de jean, y le gusta que estén bien acomodadas.

24. Asegura que en general es bastante tímido y serio, “muy señorial, muy british”, pero cuando se prende la cámara... “Puedo hacer cualquiera”. Por ejemplo, lo invitaron a un programa en Ecuador llamado La guerra de los sexos, donde había que ir sacándose la ropa. Cuando le tocó quitarse el pantalón apareció con un slip colaless y terminó arrojándose a la tribuna de mujeres y luego a la de los hombres.

25. Fito Páez le ofreció un papel en su película De quién es el portaligas, pero le dijo que no porque en ese momento estaba con una propuesta en la televisión.

26. Es papá de cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina. “Una vez fuimos a la cancha de Newell’s. Caímos temprano, nos gusta ir temprano, acomodarnos ahí. Y de pronto la gente empieza a notar que está ahí y lo empieza a aplaudir. Lo aplaudió todo el estadio y la verdad es que me llenó de orgullo”, relató Iñaki en La Academia. “A mí me gusta que siempre está mandando saludos a todas las personas que le escriben en Instagram”, acotó, por su parte, Joaquina.

27. En 2007 sintió que se estaba quedando afuera del circuito y aceptó entrar en Gran Hermano Famosos. Se quedó apenas dos semanas. “La primera semana me divertí, después no. Es que sumado a la enfermedad de mi viejo y la susceptibilidad que había adentro de la casa (no se bancaban una joda) pensé: ‘¿Para qué me metí?’”.

28. La dupla con Granados funcionó durante muchos años por lo que para el público era imposible imaginarlos separados, tanto que cuando a Pachu lo veían con su esposa le gritaban: “¡Ahí va la señora de Pablo y Pachu!”.

29. Otra vez tomó un taxi. Iban hablando de Tinelli, cuando se baja, el chofer le dice: “Mandale saludos a Pachu”.

30. “Volvería con Tinelli para bailar, nadar, patinar, cantar o coser, bordar, pintar… qué se yo, hay que hacer algo mientras sea por un sueño. Ojo, también puede ser para hacer quilombo. Eso sí, lo haría con mucho humor”. (La Razón, enero, 2008).

31. En un momento le propuso a Tinelli participar de Bailando por un sueño con Pablo, pero puso una condición: que uno de los dos lo hiciera disfrazado como mujer.

32. Nunca estudió actuación. “Así me va. Nunca un Mujeres asesinas, aunque sea un sartenazo en la cabeza a alguien”, se ríe.

33. En sus comienzos con Tinelli una de las gratificaciones más fuertes la vivió el día que se encontró con Tato Bores y el actor lo felicitó. “No lo podía creer, su programa era una obra de arte”.

34. “Me considero un humorista nacido de la cantera de Tinelli. No me arrepiento de nada de lo que hice. Si alguno niega su pasado es un problema de ellos”. (Ahora, junio, 2010).

35. Además de Videomatch, fue parte de La peluquería de los Mateos, No hay 2 sin 3, Palermo Hollywood Hotel, Gran Hermano Famosos, Los mejor y lo peor, Pablo y Pachu, HDP humor de primera y Sin codificar.

36. Con Granados solían ser contratados para animar eventos. Armaron una rutina donde recitaban poesías graciosas, animaban desfiles con los invitados. Un empresario los contrató para una fiesta de 15 y cuando le preguntaron: “¿Querés que hagamos poesías?”, el hombre les respondió: “No, no, yo quiero que hagan de mis amigos”.

37. En otra ocasión el que los llamó fue un comisario. Les pidió que se vistieran de custodios con trajes y lentes negros y palparan a los invitados. “Había muchos que venían con armas porque la mayoría eran policías. Estuvimos 15 minutos y nos pagaron re bien. Estábamos rodeados de policías pero fue un verdadero choreo”.

38. Le ofrecieron ser concejal y diputado, pero no aceptó.

39. Le apasionan las motos Harley Davidson.

40. Prefiere la cerveza al vino “porque la podés tomar a cualquier hora, obvio que no en ayunas”.

41. Del actual Newell’s siente una profunda admiración por Maxi Rodriguez. “Por su amor al club, a la camiseta. Por seguir jugando y entregando todo. Aportando esa cuota de calidad que es única”, afirma, sobre el gran ídolo leproso.

42. En sus ratos libres mira películas, partidos de fútbol con sus hijos y hasta cocina. Los fines de semana le gusta quedarse en casa para hacer limpieza, ordenar un poco y arreglar algo si hace falta.

43. “Mi sueño es estar con Pablo en El Marginal: somos dos presos rosarinos, tenemos nuestra celda de rosarinos con Novaresio, el cantante de Vilma Palma, Mario Guerci que haga el chico lindo, la cárcel vip”, bromeó con Marcela Coronel en su ciclo Mucha Radio.

44. Estaba en Madrid y quería entrar colado a un boliche para lograrlo, le aseguró al seguridad de la puerta que era “el mejor amigo de Simeone”. A los dos minutos estaba adentro.

45. Le gusta mucho hacerle bromas a sus amigos. Carna cierta vez estaba en un hotel en Miami y escucha un gallo cantar. Sale de su habitación y se lo encuentra a Pachu en el pasillo haciendo no solo los sonidos, también los movimientos del gallo. ¡Eran las seis de la mañana!

46. En una ocasión fue con Pichu Straneo a un evento en un spa. Había una toalla y unos jaboncitos muy bien presentados. No se le ocurrió mejor idea que regalarle el jabón haciéndolo pasar por un chocolate más que elegante. “Cuando me voy, le digo a Pichu que le regale el chocolate a su señora”. Pichu cayó y terminó dándole el presente a su esposa.

47. Con Pablo hicieron Granados en pijamas en la televisión ecuatoriana. Fue un éxito absoluto, tanto que en la última emisión el entonces presidente Rafael Correa fue invitado. Hubo una parrillada, guitarreada y asado. Lo increíble es que Pachu estuvo todo el tiempo travestido como Lupe, una promotora.

48. En pleno furor de Videomatch y Ritmo de la Noche viajaron con Granados al interior a realizar un show. “Llegamos al hotel muy cansados y nos fuimos a dormir una pequeña siesta. De repente sentimos ruidos, nos despertamos sobresaltados y vemos a un hombre joven y grandote mirándonos con el conserje a su lado. Nos asustamos y el conserje nos dice: ‘Tranquilos, es un fanático de ustedes y se quiere sacar una foto’”. El encargado no solo había abierto la puerta, sino que además metió al chico que se quería sacar la foto. Como no era época de celulares, Pachu y Pablo tuvieron que posar con el joven, ante el conserje que sacaba la foto con su cámara de rollo y jamás registró lo insólito de la situación.

49. Su amabilidad hace que algunos fans pequen de exceso de confianza. “Hay gente que cuando estás comiendo en un restaurante se te sienta en la mesa sin pedir permiso ni nada. Está el que te pega un bife de atrás y te dice: ‘¿Qué hacés?’, como si te conociese de toda la vida”. Pachu no reniega, sino que lo asume. “Es un poco lo que generamos, sienten que somos amigos o parientes de los televidentes”.

50. Aunque se lo conoce en su faceta de humorista, Pachu Peña es una gran persona más allá de su personaje. En tiempos de incertidumbre fue uno de los primeros en anotarse como voluntario para probar la vacuna contra el COVID-19. “Siempre estoy pregonando todo lo que sea donación de sangre, plaquetas, médula ósea... Estoy detrás de eso siempre, entonces me inscribí. No sé si califiqué porque todavía no me llamaron”.

51. Es generoso con sus compañeros de trabajo, pero también con las personas que lo necesiten. “Una vez estuve a punto de donar un riñón para una persona conocida, había tenido varias charlas con los médicos, con los psicólogos. Después me llamó el médico y me tiró para atrás por otro tema que no viene al caso. Pero siempre estoy ahí preparado para donar, estoy inscripto en el INCUCAI. Yo siento que estamos de paso en esta vida...”.

52. Pachu pasa horas respondiendo en las redes sociales y grabando videos a quien se lo pida. Llegaron a ofrecerle vender en dólares sus contenidos personalizados, algo que podría ser una buena manera de conseguir dinero rápido y fácil, sin embargo esa posibilidad, utilizada por otros famosos, no figura en su universo. “Nunca cobré por un video, ¿voy a cobrar ahora? No me parece”.

53. Es absolutamente desprendido con su tiempo. Ya sea un periodista famoso, un conductor de una radio zonal o una desconocida cronista de un conocido portal, siempre atiende todos los llamados, rema las notas, contesta las preguntas y jamás pierde su buen humor. Se define como alguien transparente y un “agradecido a la gente”. Los que alguna vez lo entrevistamos, lo que agradecemos es que existan tipos como él. (Infoshow - Infobae)