Titular de Anses Goya calificó de “mal nacidos” a quienes “inventaron”

El titular de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (Udai) de Anses Goya, Lisandro Paleari, también se pronunció en las redes sociales para desmentir versiones que lo relacionan con una denuncia por trata de personas.

Según sus palabras, Gendarmería allanó el domicilio de su padre y madre. “Se les brindó todo lo que solicitaron porque, por supuesto, no hay absolutamente nada que ocultar”, sostuvo. “No me deja de sorprender los mensajes y audios de personas que realmente no se merecen otro calificativo que el de mal nacidos, donde inventan nombres y hasta supuestos delitos. Una locura”, continuó Paleari.

En esa línea, el jefe de la Udai afirmó que las o los autores de los mensajes que circularon públicamente “fueron identificados y se realizará la denuncia correspondiente para que no quede todo en la nada”.

