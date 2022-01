Corrientes en alerta por la ola de calor y el riesgo extremo de incendios forestales

Hace unos días anticiparon que llegará una ola de calor extremo al país que superarán los 40°C esta semana, Corrientes no es la excepción e indicaron que la situación podría perjudicar aún más a los incendios forestales y de campos en Capital y el interior provincial.

La sequía en todo el territorio correntino ya lleva más de dos años, esta problemática hace que el fuego sea más fácil de generarse a través de pasto seco, ramas, las altas temperaturas y falta de lluvia.

Esto crea un combo incendio que ante cualquier incidente como un vidrio arrojado pueda causar efecto lupa.

Según fuentes oficiales, en la región se instaló una masa de aire muy calurosa, se espera que esta masa de aire permanezca hasta el martes 18.

Los valores de temperatura esperados están dentro de los umbrales de ola de calor extremo. Mínimas de 25ºC en promedio y máximas de hasta 38ºC, o incluso superiores.

“La ola de calor va a afectar a Corrientes y la sequía acrecienta la posibilidad de que haya incendios forestales en toda la provincia porque las precipitaciones que podría haber pueden ser por debajo de las normales. Venimos complicados, con la imprudencia de la gente y ahora sumado el calor”, afirmó Orlando Bertoni, jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes.

Además, aseguró que el Gobierno contrató dos aviones hidrantes ante situaciones de alta probabilidad de incendios y que se realizan campañas de concientización para que no se haga fuego.

“La gente que vea, haga la denuncia correspondiente por el 911, 100 o el 105 o 103 que es Defensa Civil para poder identificar a la persona y poder llegar al foco del incendio lo más rápido posible”, resaltó el funcionario a El Litoral.

“En Capital hay muchos incendios en banquinas, en pastizales, baldíos y basurales. La situación es difícil de evitar por las personas irresponsables y están en diferentes partes”.

“Podemos dar dos recomendaciones: primero, que no haya quema de ningún tipo y evitar el golpe de calor diciéndole a la gente que tome mucha agua, que use ropa clara y que no salga en las horas pico, que sería entre las 11 y las 16”, afirmó Bertoni.

Capital

Por otro lado, el jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, sostuvo que el vehículo está equipado para el personal, hay agua natural y botellas para que puedan hidratarse. “Ante la ola de calor nosotros estamos equipados y siempre trabajamos bien.

A veces hay 5 o 6 incendios simultáneos y se mandan vehículos a diferentes lugares. En el interior la situación es más compleja porque a lo sumo tiene una o dos dotaciones de bomberos. El recurso que tiene Capital en general junto con bomberos de la policía se está cubriendo bastante y se puede socorrer. Siempre sale un cuartel apoyando al interior, pero en localidades cercanas”, explicó a El Litoral.

Bertorello informó que los incendios forestales crecieron de una manera acelerada entre el 2 y el 3 de enero. “De 50 intervenciones, 43 son por pastizales y no tienen relación con viviendas o incidentes menores. Este viernes tuvimos 12 intervenciones y todas fueron de incendios forestales y no hubo viviendas y ayer (por el sábado) tuvimos unas ocho, cinco de campo y otras tres dentro de la zona urbana”.

“La gente tiene que entender que no debe prender fuego. Nosotros tratamos de educarlas, pero igual prenden fuego”, concluyó.