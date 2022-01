La reacción de Jujuy Jiménez luego del sospechoso gesto que Wanda Nara tuvo con su novio

Después de atravesar parte de 2021 soltera, hace unos meses Sofía Jujuy Jiménez confirmó su relación con el polista Bautista Bello, con quien se muestra más enamorada que nunca. Y para disfrutar de este gran presente sentimental, la modelo aprovechó sus días de descanso para viajar rumbo a Punta del Este, donde se vio a la pareja muy apasionada y paseando por la ciudad balnearia.

Sin embargo, en las últimas horas, Rodrigo Lussich mostró algunas pruebas de que Wanda Nara estaría interesada en Bautista. El periodista aseguró que se trata de una “revancha” de la empresaria contra el jugador del PSG. “La relación (con Mauro) está terminada y Wanda está dispuesta a encarar el mundo y darse ciertos permisos”, aseguró en Intrusos. Y reveló que la hermana de Zaira Nara suele ponerle “me gusta” a publicaciones de Instagram del joven de 31 años. “Ella elige fotos viejas y le pone like como una señal de que está libre. Empieza a construir su venganza. Estos likes no estaban hasta hace pocos días. Y Wanda no lo sigue en Instagram”, manifestó Lussich sobre la táctica que usa la mediática en las redes sociales.

Lo cierto es que Teleshow se contactó con la modelo, y dio su palabra sobre este episodio. “Me causó mucha gracias que salga esto encima ahora porque en realidad esto sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia, y Bauti me cuenta ‘no sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía, y yo pensé que me estaba jodiendo y le dije ´¿qué buscará?’´. En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”, comenzó explicando.

Y continuó: “Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante”. “No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”, aseguró.

En tanto, luego de haber sido vistos en la playa, la lente de Teleshow también captó a los novios en un restaurante emblemático de José Ignacio, acompañados por un grupo de amigos. Ambos lucieron looks veraniegos: ella dejó a la vista la parte de arriba de su bikini verde militar, que combinó con un short blanco y una capa sin mangas del mismo color, y completó con sandalias negras: y él optó por una camisa manga corta estampada y un short negro, que complementó con un un sombrero de paja. A ninguno de los dos les faltó el accesorio más importante: sus respectivos anteojos de sol.

Por otro lado, también habló con este medio sobre sus proyectos laborales para este año. “Tuve algunas propuestas, pero por ahora nada cerrado, por eso no quiero decir nada. Apunto para la conducción a full, porque es lo que me gusta. Me imagino algo más de entretenimiento, pero la televisión se está reinventado todo el tiempo y hay que ver qué proyecto me puede quedar bien”, contó.

El último verano, Jiménez había sido protagonista de un desafortunado episodio con Horacio Cabak, mientras ambos conducían Informados de todo, en las mañanas de América. El último 28 de enero, la mala relación con el conductor explotó al aire y ya nada volvió a ser igual. “Lo vio todo el mundo, no estuvo nada bueno, él quedó súper expuesto. Por suerte me agarró a los 30, mucho más plantada, si me hubiese pasado antes no hubiese podido resolver la situación”, comentó a este medio tiempo atrás. En ese sentido, aseguró que eso no la desalentó para seguir con su vocación: “Al contrario, tengo la convicción y la certeza de que es lo que me gusta hacer. Se prende la cámara y arranco a divertirme y a pasarla bien. Esa fue una experiencia que la viví como un aprendizaje y también me hizo reconfirmar mis ganas de seguir conduciendo”.

Afortunadamente, ese hecho quedó atrás y hoy es una de las modelos más convocadas para los distintos desfiles que se realizan en la temporada de verano, mientras espera nuevas ofertas laborales en la televisión. Incluso, confesó que está haciendo castings para actuar en alguna ficción. Además, también apuntó a su costado emprendedor con su línea de fragancias.

En agosto pasado, Sofía todavía no quería confirmar su noviazgo. “Estoy con Bauti, estamos ahí, yo estoy esperando que vuelva de su viaje”, señaló la ex participante de La Academia de manera ambigua a este medio y no quiso ponerle título a la relación: “Eso me lo guardo para mí”. En ese momento, Martín Salwe, el locutor de ShowMatch, también intentaba conquistarla. Jujuy lo definió como “buen compañero” y ante la pregunta de si le iba a dar alguna posibilidad al amor, dejó la puerta abierta. “No sé, nunca se sabe”.. Lo cierto es que finalmente ella blanqueó su romance a fines de septiembre y a las pocas semanas ya no tuvieron problema en dejarse ver en público. Incluso en octubre viajaron juntos a Jujuy para que él conociera a toda la familia de ella que allí reside.

Sin embargo, por ahora confiesa que no tiene ganas de convivir. “Después de mis experiencias anteriores, creo que hay que ir paso a paso en las relaciones. La verdad que estamos súper bien, él tiene su casa y yo mi departamento, está bueno que cada uno tenga su lugar. Fui muy cautelosa, al principio tenía miedo pero él apostó porque la vio desde un principio”, cerró.

Infobae