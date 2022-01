Tras ser concejal del FpV, Retegui será secretario de Deportes de Larreta

Carlos “Chapa” Retegui (foto) fue designado secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires después de su extenso y fructífero paso por el hockey nacional. Vivirá su segundo paso por la gestión pública luego de haber sido concejal del Frente para la Victoria en San Fernando desde el 2015. “Acá no hay grieta, acá hay compromiso.

El deporte está por encima de las personas, eso es lo importante: llegar a todos lados para que la gente se vuelque a la vida saludable”, afirmó ante la consulta por su pasado político. “No es blanco o negro la vida. Hay grises, matices. Tengo amigos en los dos lados y eso no quiere decir que uno con respeto, con transparencia, con sinceridad no pueda colaborar o ayudar. Siempre dije que en lo que pueda colaborar en el deporte para mi país voy a estar disponible. En el Gobierno nacional tengo muchos amigos y también en el gobierno de la Ciudad. Fui concejal y en estos últimos dos años no me tocó ser parte del gobierno, y no quiere decir que haya dejado de tener el vínculo con mis amigos. Los quiero como son a mis amigos, no como yo quiero que sean. El deporte es algo que une, tiene que ver con los valores de solidaridad, de unión”, dijo.

(JML)