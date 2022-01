Larreta: “No alcanza con el FMI, tiene que haber un plan de crecimiento y no lo vemos”

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sostuvo ayer que “podemos opinar con la carta de intención (del acuerdo con el FMI) arriba de la mesa. Pero no alcanza, no es sólo un acuerdo con el Fondo, tiene que estar enmarcado en un plan de crecimiento, de generar trabajo”.

“Siento que no tenemos un plan, no sé cuál es el plan para que la Argentina crezca y genere trabajo. No está, me parece. Ese es el problema que tenemos. No hay un rumbo claro, idas y venidas, contradicciones entre ellos”, agregó en la antesala de una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sobre la reunión, dijo: “Espero que estén las explicaciones necesarias. Sobre todo, insisto mucho en que el acuerdo con el Fondo tiene que ser parte de un plan. No es un tema aislado. En sí mismo no va a solucionar los problemas de la Argentina”.

“La Argentina necesita un plan para volver a crecer, para generar inversiones, para exportar más, y todo eso deriva en lo más importante de todo que es generar trabajo. Dentro de ese plan hay un capítulo, posiblemente no el más importante, que es el acuerdo con el Fondo. Perdón, no digo que no sea importante el tema, lo importante es el plan económico. Cómo crecemos. Cómo tenemos un desarrollo mucho más federal, distribuido en todo el país”, agregó.

“Un acuerdo de renegociación de una deuda. Pero vas a poder comprometerte a una capacidad de pago en la medida en que crezcas como país. No se puede desprender una cosa de la otra. No se puede mirar en forma aislada el acuerdo con el Fondo. Tiene que estar en el marco de un país que tiene que crecer, que tenga un plan para eso. Es lo que el Gobierno no ha mostrado hasta ahora”, insistió.

“Soy optimista con un acuerdo. Es cierto que hay indicios de que no es fácil. Justamente, lo que se le reclama al Gobierno es lo que planteo: si no se sabe cuál es el plan es difícil hablar de un acuerdo que supone una capacidad de pago a lo largo del tiempo”, agregó.

(AG)