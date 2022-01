Elías Gómez se hizo la revisión médica para sumarse a River: "Yo tomé la decisión"

Cuando estaba todo encaminado para que Independiente abrochará a Elías Gómez como primer refuerzo del mercado de pases, River se metió en la pelea sobre la campana y le "robó" al lateral por la izquierda.

Después de la polémica que se suscitó entorno a esto y el enojo que desencadenó en Avellaneda, el ex jugador de Argentinos finalmente se realizó la revisión médica este mediodía para sumarse al Millonario y rompió el silencio.

"Yo estaba al margen de todo, lo estaban manejando los clubes y mi representante. Yo estaba a la espera de que se confirmen alguno de los dos equipos", comenzó comentando el futbolista de 27 años, que llega procedente del Bicho a cambio de 1,5 millones de dólares por el 70% del pase.

Por otro lado, si bien aseguró que entiende "la bronca de Independiente" por cómo se dio la situación, manifestó su propio malestar porque "por ahí se manejaron raro por dar una noticia que no estaba confirmada". "La decisión de jugar en River la tomo yo, pero no me gustó que haya salido el título de que era jugador de Independiente", agregó Gómez.

"Es un club grande que va a pelear por todo, me llamó mucho eso. Me agarra en un momento excelente, vengo con muchos partidos encima así que espero poder ayudar", prosiguió el defensor, que en breve firmará su contrato por tres años con el Millonario.

Mucho se había hablado sobre que el motivo principal del cambio de decisión del jugador, para a último momento inclinarse por River y no por el Rojo, había sido un llamado de Marcelo Gallardo. Sin embargo, el propio Gómez desmintió que haya sido así: "No existió nunca, por eso dije que yo estaba al margen de todo".

En otro orden, confesó que le gusta "la idea" de juego que promueve el Muñeco y manifestó qué piensa que le puede aportar: "Creo que Gallardo me puede potenciar; lo hace con todos los jugadores que tiene".

TyC Sports