Sin acuerdo económico y con contacto casi nulo: la relación de Paulo Londra con su exnovia, embarazada de 8 meses

En tres semanas nacerá la segunda hija de Paulo Londra y Rocío Moreno. Sin embargo, la llegada de la nueva integrante de la familia -ellos ya son papás de Isabela de un año y medio- los encontrará separados y lejos del sueño que tenían cuando comenzaron a hablar por Facebook hace siete años, de pasar la vida juntos.

Hace veinte días, mientras el músico cordobés estaba en Los Ángeles -viaje del que su ex pareja y madre de su hija se anotició por las redes sociales- ella rompió el silencio y por primera vez contó detalles de su separación. “Él no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, había dicho a Teleshow y contó que estaban distanciados, aunque nunca habían tenido una charla que pusiera punto final a su relación, que comenzó en el 2015.

“Isabela nació en julio del 2020, en plena pandemia, estábamos felices. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar. Al tiempo empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, relató la joven influencer y dijo que la gota que colmó el vaso fue el último viaje de él a Estados Unidos: “Vi por Instagram que estaba en Minesotta”.

Ya no hay un “nosotros” según el sentimiento de ella, que en tres o cuatro semanas a más tardar se convertirá en mamá nuevamente. Días después de que la ex estudiante de ciencias Veterinarias hablara con este sitio, el músico legó de Estados Unidos y se fue a Córdoba. Desde ese momento, según allegados a la familia, se vieron un par de veces, muy pocas, y las cosas no mejoraron entre ellos que hoy por hoy tienen muy poco contacto.

Los abogados de ambas partes estarían intentando llegar a un acuerdo por alimentos ya que Londra no le estaría pasando plata a Moreno para la manutención de su hija mayor y la llegada de la beba en camino. En caso de no poder arrimar un número que deje conforme a ambas partes, ella tendría pensado recurrir a la Justicia, más teniendo en cuenta que tras haber solucionado sus problemas legales, él volverá pronto a la música y que ella, a días de ser madre, no puede trabajar.

En el 2019 cuando empezó a ganar dinero como cantante él compró un gran terreno con dos construcciones, un inmueble donde viven sus padres y al que él estaba yendo a dormir en los últimos meses y otro para vivir con Rocío y sus hijos. Actualmente ella sigue viviendo allí, al lado de la casa de quienes hoy son su ex suegros y es la mamá de ella quien la acompaña a los controles médicos y la ayuda con los cuidados de su nena.

En la entrevista, había dicho que en este segundo embarazo se sintió sola ya que no había encontrado apoyo en Londra: “Tuve miedo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera. Ahora mi familia me ayuda con Isabela, pero antes lo pasaba sola porque me daba vergüenza o no quería que me dijeran: ‘¿Qué haces ahí?’”, dice Rocío sobre cómo de a poco el papá de sus hijas se fue alejando de ellas: Paulo regresó a las “andanzas y un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar”.

