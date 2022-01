La oposición reclama que Cristina hable del arreglo con el Fondo

El senador radical por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidió este sábado que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, manifieste si apoya el entendimiento que el Gobierno alcanzó con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que se mantiene con ese organismo.

El exgobernador de la provincia de Mendoza aseguró que en Juntos por el Cambio prefieren “un entendimiento a un conflicto que genere un default con organismos internacionales y que nos aísle más del mundo de lo aislado que hemos estado en estos años del gobierno de Alberto Fernández”.

Cornejo sostuvo que desde Juntos por el Cambio ya indicaron que para respaldar el entendimiento primero debe haber “la garantía de que todo el Frente de Todos apoya una reestructuración de deuda y un acuerdo con el Fondo”.

Alberto Fernández anunció el viernes que “la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” para refinanciar los 44.500 millones de dólares del préstamo tomado por la administración de Mauricio Macri que permitirá mantener la senda del “crecimiento, desarrollo y justicia social”.

Cristina Kirchner ha mantenido hasta ahora un sugestivo silencio sobre el entendimiento con el FMI. Tanto la vicepresidenta como su hijo Máximo conversaron con Fernández en las horas previas a que se cerrara el acuerdo.

“Hasta aquí todavía no se ha expresado la vicepresidenta, y esa es la gran duda”, dijo a radio Mitre el presidente del interbloque opositor en el Senado. “Si Cristina no apoya esto nosotros no estamos ni en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión”, agregó.

