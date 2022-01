Salen a buscar a 300 remises sin habilitación en Capital

La Municipalidad junto con la Asociación de Remiseros buscarán que se normalice la situación de los 300 remises sin habilitación que hoy prestan servicios.

“Tenemos que ser equitativos, no vamos a permitir que esto sea toda una ilegalidad. Estamos predispuestos si hay una franja ilegal para que formalicen. De lo contrario, no permitiremos que continúen con la actividad. Durante las Fiestas funcionan siempre los remises ilegales, aprovechándose de la escasa oferta. Nosotros estimamos que deben ser más de 300 entre truchos y no habilitados”, denunció a El Litoral Juan Castillo, referente del sector de los remises.

La Asociación remitirá a la Municipalidad el lista de los remiseros que no renovaron la habilitación y las autoridades se comprometieron a buscarle una solución al problema.

“No puede haber competencia desleal por más de que la actividad necesita oferta. Ante esta situación no se debe permitir la incorporación de vehículos en estado de irregularidad. En ese aspecto seremos duros, si no reinará el caos, le damos la derecha al subsecretario y trabajaremos con él al respecto”, indicó.

Además, Castillo explicó que algunos conductores se “dejan estar un poco por las cuestiones económicas o de mantenimiento de los vehículos, que no se recuperan cuando compran insumos”.

”Si tenés que comprar una cubierta no te alcanza y en determinado momento necesitás dos y entonces terminás no haciendo la técnica y tampoco renovás la habilitación. Entonces se juntan algunas cosas. Tenemos que ayudarle al que no puede”, agregó.

En los próximos días se volverán a reunior para analizar propuestas, y si es necesario modificar ordenanzas relacionadas con el sector para facilitar soluciones.

“La escasez de unidades no es un problema de Corrientes sino que es algo que sucede a nivel nacional. El servicio de remises tuvo un descenso importante por la pandemia. Es más, si uno mira los que son taxis en Buenos Aires se puede advertir una disminución de 14.000 vehículos y en Goya solo hay 7 u 8 autos para toda la ciudad. Además, hubo un 50% de descenso en el parque automotor”, destacó Castillo.

En Corrientes existen 1.200 vehículos habilitados. “Es necesario el acompañamiento del Estado para ver si podemos repuntar la cuestión”, insistió Castillo.

“El mercado y la demanda está, falta mejorar la oferta esperemos que se mejoren las condiciones. Antes mucha gente se ponía a alquilar para mejorar su ingreso y hoy prefiere ponerlo en plazo fijo que es lo más rentable”, concluyó.