Fredy Villarreal habló del rumor de romance con Andrea Rincón

Fredy Villarreal le hizo frente a los rumores de romance con Andrea Rincón en A la Tarde y sembró más dudas tras contar que se hizo muy amiga de su hija y que viven en el mismo complejo durante su estaría en Carlos Paz, donde comparten obra.

“¿Es verdad que andan noviando con Andrea Rincón?”, le preguntó Karina Mazzocco y el humorista respondió: “Yo no, no sé ella, pero no. Habría que preguntarle a ella si está de novia. No, es una gran compañera”.

“Pero pueden ser amigos con derecho, que también estaría bien”, insistió la conductora y Freddy dijo: “Todo está bien en cualquier relación de dos personas de común acuerdo y con todo el consentimiento. Y con Andrea todo está bien”.

Fue allí cuando el actor contó que viven en el mismo complejo en Carlos Paz: “Somos grandes compañeros de trabajo y con Andrea tenemos la fortuita situación de estar viviendo en el mismo complejo y mismo lugar”.

“Mi hija se hizo muy amiga de ella y ella es un ser de luz también, está en una fase en su vida muy importante. Está muy abierta al amor y para mí una persona que respeta y ama a mi hija es un montón”, finalizó Villarreal.

Luis Ventura mandó al frente a Fredy Villarreal al revelar en pleno vivo que Andrea Rincón lo acompañó al móvil: “Fredy dejá de chamuyar, ¿con quién fuiste al móvil, quién te acompañaba?”.

“Vine con Andrea, que está en otro móvil y está mi nena. De acá vamos a hacer algo juntos, vamos a ir a unos cartings a llevar a mi nena, estamos en un solo auto y Andrea me está acompañando”, respondió y dejó lugar a dudas.

Ciudad.com.ar