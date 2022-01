El insólito accesorio de Carmen Barbieri que se hizo viral

Carmen Barbieri despertó la curiosidad de todo el lunes cuando al arrancar su programa "Mañanisima", a su look le agregó un accesorio particular.

La conductora tenía colgado sobre su cuello algo que a simple vista parecían unos auriculares, cuando debido a la curiosidad de todos en el piso aclaró de qué se trataba: "Lo que tengo es un ventilador, con este calor algo me tengo que poner porque el clima es insoportable. Lo encontré, me gustó, lo compré y la verdad es que me sirven, son muy útiles. Mientras no me quede pegada, je je je..." bromeó.

Rápidamente todos comenzaron a preguntarle dónde lo había conseguido y fue su panelista Estefi Berardi, quien le mostró lo que pasaba en redes con el accesorio.

"Fácil. Lo compré en Mercado Libre, y si pude yo que no soy tan ducha en ese tipo de cosas lo puede hacer cualquiera. Es muy útil y no es tan caro, tampoco cuesta una fortuna".