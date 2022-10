“Argentina está a la deriva”, la dura crítica de Macri al caos cambiario

El expresidente Mauricio Macri criticó este jueves los anuncios cambiarios de Sergio Massa, al advertir que con los distintos tipos de dólares lo que hace es “patear la pelota para adelante”, mientras “la Argentina está a la deriva”.

Consultado en diálogo con Radio Mitre Córdoba sobre qué está tratando de hacer el ministro de Economía con tantos tipos de dólares, respondió: "Lamentablemente, patear la pelota para adelante y no resolver los problemas de fondo de la Argentina que está a la deriva".

"No hay plan, el Presidente se vanaglorió de no tener plan, de no tener rumbo, y eso generó una pérdida total de la confianza. Sin confianza, el motor de la inversión que te lleva al empleo no se genera", sentenció el ex mandatario, según un informe de Clarín.

En este punto, remarcó que "lo que hace falta es sentarse el equipo económico de este Gobierno y decir 'vamos a empezar a corregir los desbarajustes que hemos armado desde que tomamos el poder'. Gastaron cada vez más, metieron impuestos a todo el mundo, regulaciones, y lograron ahuyentar a todo el mundo no solo a los inversores".

"Con esta cantidad de tipos de cambio, imagínate los problemas. Ninguna economía del mundo puede funcionar con una brecha del 100%, esto es absurdo. Lo único que fomentás es la corrupción, el contrabando. Cuando tenés un sistema tan perverso como el que se ha montado, es muy difícil. Nosotros tenemos que volver a una Argentina normal, donde haya un solo tipo de cambios y reglas iguales para todos", sostuvo.

En el tercer subsuelo

El exmandatario anticipó que "se viene un cambio muy profundo en la Argentina", dado que el año próximo se empezará "una nueva era", motivo por el que pidió a los jóvenes argentinos que no se vayan del país.

"Necesitamos que nuestros jóvenes nos acompañen, sino nada tiene sentido si los jóvenes se van. Nosotros trabajamos para el futuro de ellos. Si a mí me dejaron el país en el tercer subsuelo, el año que viene van a dejar el país en el séptimo subsuelo", subrayó.

Al reiterar sus críticas al "populismo", Macri puntualizó: "Tenemos una inflación de más del 100%, un gasto imposible, empresas públicas perdiendo fortunas y nosotros habíamos llevado eso al equilibrio. Tenemos tarifas en el 15% de lo que valen. Tenemos todo patas para arriba de vuelta, pero peor que en 2015".

"Vamos a salir adelante trabajando, no creyéndole más a los vendedores de asado y espejitos de colores que nos han robado nuestro futuro con ideas que han fracasado en todas las partes del mundo. Lo que hay que entender es que no fracasa Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Massa, sino que fracasan sus ideas. Esas ideas no funcionan en ninguna parte. Tenemos que sacarnos de encima esas ideas, porque con esas ideas ni [el mago David] Copperfield logra que los argentinos podamos crecer", disparó.

Para Macri, los cordobeses "siempre marcaron un rumbo" político y económico. "Es la única provincia en donde el populismo no entró. Tenemos que lograr contagiar esa claridad cordobesa al resto de país y decir 'a partir de ahora cada uno trabaja, como decía el general [Juan Domingo Perón], como mínimo para generar lo que consume cada día y no esperar vivir del trabajo ajeno'", enfatizó.

(JML)