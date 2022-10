Denuncian la venta de licencias de conducir falsas en Saladas y piden precaución a la población

Autoridades municipales de Saladas denuncian la venta de licencias de conducir falsas y piden precaución a la población para no caer en estafas. Una mujer ofreció su venta en perfiles de redes sociales, pero aclaran que el único organismo habilitado es el Centro de Emisión de Licencias adherido a la agencia nacional.

La Municipalidad de Saladas denunció en sus redes sociales ayer que una persona ofrecía licencias de conducir falsas a través de grupos de compra-venta en Facebook. “Estamos tramitando tu licencia de conducir. Mínimos requisitos, información por privado con o sin multas. Renovación, ampliación, primera licencia. Hacemos envíos a domicilio y aceptamos todos los medios de pago”, describe la publicidad de un usuario falso denominado “Lourdes Anahí”. Según indica la publicación, cuesta $6.000 y es “totalmente verificable el documento por código QR y las apps de Mi Argentina”. El perfil tiene dos fotografías y dice ser de Corrientes Capital.

Sin embargo, las autoridades compartieron la publicación y destacaron que esto es falso. Resaltaron que el uso de licencias de estas características es someterse a incurrir en un delito y que el único organismo habilitado es el Centro de Emisión de Licencias ubicado en Mitre 1037 de esa localidad.

“Cuando tomamos conocimiento desde la Dirección de Tránsito de entrada nos resultó sospechoso. Por eso constatamos con el Centro Emisor de Licencia Nacional y nos confirmaron que la publicidad es totalmente falsa porque el único organismo facultado es el centro ubicado en la Dirección de Tránsito de Saladas”, contó a El Litoral, Carlos Daniel Bonet, director de Tránsito.

“Es muy difícil llegar a esta persona porque lo hace a través de un perfil falso. Por eso no vamos a avanzar en principios con actuaciones judiciales y hemos salido a los medios a aclarar que es lo que está pasando. De entrado recomendamos que no den ningún dato personal y en el caso de haber sido víctimas realizar la denuncia correspondiente para dar con la persona”, sostuvo. Además, indicó que hasta el momento no se detectaron víctimas de la estafa.

Saladas es una de las localidades adheridas al Centro Emisor de Licencia Nacional. “El procedimiento se realiza en el Centro de Emisión de Licencia. Comienza con el pedido de datos personales y es el mismo sistema nacional el que va cargando el dato. Si los datos son correctos, el sistema emite un formulario con un valor que se debe abonar en una casa de pagos junto a un código de barras”, mencionó.

Posteriormente, el vecino debe someterse a un examen psicofísico. “El médico dictamina si estás en condiciones y se carga nuevamente en el sistema que es el que arroja, evaluando las condiciones físicas y la edad, por cuánto años se pueda extender la licencia. Generalmente si está todo en regla son hasta cinco años”, detalló Bonet.

Además, el interesado o interesada deberá aprobar un curso teórico-práctico.

(BDC)