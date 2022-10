Greve: entre la clasificación a Santiago 2023 y la vuelta al ruedo internacional

Bruno Ariel Gimenez

La ciclista correntina Cristina Greve (35 años) atraviesa por estas horas momentos de balance tras su participación en la XII edición de los Juegos Odesur que recientemente se concretaron en Asunción, Paraguay. Al cabo de participar en cuatro especialidades del ciclismo, tuvo como saldo la obtención de la medalla de plata en madison, junto a la sanjuanina Maribel Aguirre Mangue. Esta presea les permitió clasificarse a los Juegos Panamericanos de Santiago (Chile), 2023.

“En lo personal, en lo que fue la prueba de ómnium, mi especialidad, no fue como yo esperaba. Fueron cuatro años fuera del circuito internacional y que me llevaron a cometer errores que después me costaron la carrera” describió la correntina en diálogo con El Litoral. Se debe recordar que la ciclista fue campeona en la pasada edición de los Odesur, disputados en Cochabamba (Bolivia), en 2018.

En Asunción, la participación de Greve en esta modalidad, que consisten en cuatro pruebas que suman puntos para una tabla general, había comenzado con un segundo puesto en la modalidad scratch pero después llegaron tres sextos puestos en la carrera tempo, eliminación y puntos. Así la correntina totalizó 102 puntos y compartió el quinto lugar junto a la brasileña Alice Leite Demelo.

“En la madison que era por equipos, comenzamos mas o menos la especialidad, pero con el pasar de la competencia nos fuimos acomodando y quedamos segundas” comentó Greve respecto de la prueba donde obtuvo la presea de plata, mejorando su performance de 2018 en Bolivia, donde había obtenido la medalla de bronce.

“Fue un volver a los competencias y saber dónde estoy parada para los próximos eventos. Lo bueno de la madison es que clasificamos para los Juegos Panamericanos del año que viene. Ahora entramos en un proceso de un año para limar los errores y empezar con los entrenamientos" adelantó la capitalina, actualmente radicada en la provincia de Córdoba.

El resto

Se debe recordar que en Asunción 2022 la ciclista de 35 años compitió, además, en las siguientes carreras: ruta individual de fondo, persecución por equipos, y ómnium. En ninguna de ellas había logrado subirse al podio. "El primer día de competencias, con la cuarteta, pensamos que íbamos hacer un mejor tiempo, pero no nos salió. La prueba se corre de a cuatro, son cuatro kilómetros. En el primer tramo, nos quedamos sin una compañera. Después se nos hizo más largo. En esa prueba si o si tienen que llegar tres y se le toma el tiempo a la ‘quinta rueda’. Y la tercera nuestra no venía bien, se venía quedando y eso nos retrasó, no hicimos un buen tiempo" repasó la correntina.

“En esta prueba también nos queremos preparar para ver si clasificamos a los Panamericanos” adelantó.

No obstante Greve volvió a insistir: “Igual yo iba muy enfocada para la ómnium y para la madison”.

Lo próximo

Tras competir en el vecino país, en lo que fueron sus cuartos Juegos Suramericanos, Cristina Greve se presentará ahora en la “Vuelta a Formosa Internacional Femenina”, competencia que tendrá lugar desde el viernes 21 al domingo 23 de octubre próximo.

"No llego en buena forma porque hice toda mi preparación para la pista. Y si bien van de la mano la pista y la ruta, hace mas de un mes que estaba abocada a la pista. Eran entrenamientos mas cortos, mas rápidos" admitió.

Luego agregó: “En Formosa son tres etapas largas, duras. Son carreras de 120, 130 y 80 km. Por ahí me favorece el terreno y el clima, pero el tema de la distancia no me va a favorecer tanto” reconoció Cristina Greve.