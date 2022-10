Mempo Giardinelli reclamó a la Nación “que el río Paraná vuelva a ser argentino”

El escritor y ensayista argentino Mempo Giardinelli, referente cultural argentino y latinoamericano, y miembro de la organización civil Mesa coordinadora por la defensa del río Paraná y el Canal Magdalena, se refirió a la nacionalización de la ruta navegable en Argentina. Aseguró que presentaron petitorios ante el Ejecutivo nacional.

“Estoy ocupado enteramente de este tema porque creo que es gravísimo y determinante para la independencia de la política y la economía argentina, en todos los aspectos, tanto en nuestro río Paraná como en el Río de la Plata. También el Canal Magdalena, un canal natural, es fundamental para la Argentina”, manifestó Giardinelli en una entrevista para el sitio DW.

“Esto, desde una mirada muy peculiar, porque nací al lado del río Paraná, y vivo a orillas de ese río. He estado viendo cómo el río Paraná fue apropiado, de manera ilegal, hasta convertirlo en un río extranjerizado debido a las decisiones del expresidente Carlos Menem, a partir de 1992”, lamentó el escritor.

La Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía Nacional sobre el río Paraná y el Canal Magdalena, integrada por Mempo Giardinelli, fue conformada en marzo de este año para evitar la extranjerización de la hidrovía.

Expulsión de Argentina

"’Extranjerizado’ significa que no solo la operatividad del río pasó a internacionalizarse, sino que se expulsó a Argentina de sus costas, que hoy pertenecen a puertos extranjeros. No hay administración argentina, las banderas son extranjeras, lo cual también es agraviante para la población. Además, es sabido que el Estado argentino no tiene control sobre los miles de barcos que entran y salen. Esos barcos no pagan impuestos, ni siquiera se pesan sus mercaderías”, denunció.

“Como asociación civil, reclamamos al Ministerio de Transporte de este gobierno, que tiene en este momento la responsabilidad, y hasta ahora hace oídos sordos. Estamos presionando todo lo que podemos, y la decisión tendría que ser del presidente de la república.

Pedimos la derogación del Decreto 949/20, firmado por Alberto Fernández, porque al vencerse la concesión que dio Menem, Fernández simplemente la renovó, e incluso agregó alguna ventaja para las compañías extranjeras, lo que nos indignó. Y a partir de allí empezó nuestra lucha”, aseguró.

El escritor argentino recordó: “La decisión de privatizar el río la tomó el Gobierno argentino de Menem, y se realizó de manera irregular. Cuando se establece lo que se llama la “hidrovía”, o “vía navegable”, -todos sustitutos del nombre del río Paraná- se estaba entregando una concesión operativa, según el decreto original, pero sin más precisiones.

A partir de ahí, los concesionarios se apoderaron del río Paraná, es decir, la concesión se convirtió en una privatización. En los años 90 hacer eso era casi una moda, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, y en el mundo. Se desplazó abusivamente a todos los controles argentinos, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía, a la Dirección de Tránsito, y todo, también el uso de vías férreas, quedó tercerizado en función del comercio exterior. Por desidia de más de un gobierno, el Estado no tiene el control.