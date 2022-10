Acusan a Wanda Nara por estafa: una emprendedora dice que perdió más más de 100 mil pesos

En medio del escándalo por su separación de Mauro Icardi y su acercamiento a L-Gante, Wanda Nara fue acusada por una emprendedora por supuestamente no haber cumplido con lo acordado.

Enojada y triste, Johanna Kevorkian, dueña de la marca, se comunicó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó que le hizo llegar a Wanda un montón de sus productos.

El acuerdo habría sido que ella, al mostrarse usándolos en las redes sociales, la etiquetara. Sin embargo, la hermana de Zaira Nara no habría cumplido con su parte del trato.

FUERTE TESTIMONIO DE UNA EMPRENDEDORA CONTRA WANDA NARA POR NO HABER CUMPLIDO CON EL CANJE ACORDADO

"Arreglé un canje con su entorno, le dimos los productos y nunca nos etiquetó ni subió nada. Esto surgió con mi hija porque ella me pidió si podíamos llevarle a Wanda las colas de sirena, fuimos al shopping cuando abrió su local, le hice caso y fuimos juntas a verla".

"Ahí me encontré con las personas que la acompañaban y hablamos para hacerlo, me dijeron que estaba la posibilidad de que nos etiquete, entonces me puse a armar un pedido grande, más de 100 mil pesos perdí".

"Después vemos que los portales hablaban del mejor día de Francesca por mi regalo y ella nunca nos arrobó. Le armé un paquete para cada una de sus hijas y hasta le mandé a Wanda y a Mauro, y a los nenes, no quería dejar afuera a nadie”.

"Hicimos una inversión y no tuve ganancias ni ningún rédito. Pensé que en el momento no lo iba a mostrar porque estaba a full con su marca, pensé que lo iba a hacer más adelante, pero nunca llegó nada y me tocó lo sentimental porque mi nena empezó a preguntarme por qué no nos etiquetó...".

"'Le tuve que explicar lo que pasaba. Mi hija esperaba algo, algún agradecimiento que el entorno me prometió”, concluyó la emprendedora, muy triste.

Fuente: Ciudad.com.ar