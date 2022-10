La sorpresiva declaración de Wanda Nara al hablar de su relación con Maxi López

En la noche del viernes, antes de viajar a Turquía, Wanda Nara habló en exclusivo con LAM (América TV) en medio de su separación de Mauro Icardi. Y la empresaria sorprendió con una confesión de amor para su expareja, Maxi López.

Primero, Wanda habló de Mauro: "Sí, lo amo. Pero también hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón pero a veces las parejas terminan".

"Siempre lo voy a querer y amar a una persona significa no solo estar con esa persona. Significa no hacerle daño, no lastimarla. Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasa algo sabe que yo voy a estar", agregó en diálogo con Ángel de Brito, sorprendiendo a todos con su declaración sobre López.

"Voy a estar para lo que sea, como pasó. Él necesitó de mi ayuda y yo estuve. Eso significa amar a una persona. Lo de la separación no empezó con lo de La China Suárez. Viene desde hace un tiempo, uno no se separa de un día para el otro", señaló.

"Viene de un poquito antes. Nunca descubrí nada. Yo ponía las manos en el fuego por Mauro y las sigo poniendo porque la verdad es que yo me enteré de todo por él. Fue él quien se sentó y me contó todas las cosas. Yo sigo confiando en él", cerró Wanda.

