San Martín recibe a Gimnasia en un duelo de invictos en el Fortín

Un atractivo partido propone para hoy en Corrientes la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Desde las 22.00, en el Fortín Rojinegro, San Martín recibirá la visita de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en lo que será un duelo entre invictos en los primeros pasos de la temporada.

San Martín llega al compromiso de esta noche con dos triunfos como local. Superó a Instituto y Peñarol, mostrando un buen trabajo colectivo.

En el Rojinegro seguirá ausente el base Gastón García, que se recupera de un traumatismo en los testículos que sufrió durante el desarrollo del grupo A de la Liga Sudamericana en Barranquilla, Colombia.

Por su parte, Gimnasia suma tres victorias consecutivas. Las dos primeras frente a Argentino y Platense, en Comodoro Rivadavia, y la tercera contra Regatas, el viernes en Corrientes.

“El equipo muestra polifuncionalidad y entre todos nos permite disimular la ausencia de algún compañero”, destacó el entrenador de San Martín, Diego Vadell.

“Los jugadores ya me han demostrado que dejan cosas individuales por el equipo, lo único que me preocupa es que somos un poco más cortos que otros años y entonces exijo polifuncionalidad. Estamos trabajando en eso porque hay varios jugadores que están haciendo varias cosas y las están haciendo bien”, reconoció el DT.

“El equipo está armado, en algún amistoso tuvimos tres lesionados y nos costó un poco. Ahora estamos llevando el equipo con un lesionado y vamos bien”, manifestó en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

“Tenemos buenos relevos y vamos a ir viendo cómo se presenta el año. Todas las lesiones que tenemos son por accidentes, no por sobrecarga muscular”, agregó.

Con el triunfo frente a Peñarol quedó “muy contento con el rendimiento del equipo”. Vadell resaltó: “La eficiencia marca el camino. Proponemos un ritmo bajo y altos porcentajes en los tiros; claro que no siempre se da. Estamos en un proceso de acomodarnos, incluso a la ausencia de Gastón, que jugó muy bien en Colombia”.

Para esta temporada, San Martín ya no cuenta con Jonathan Machuca, Fabián Ramírez Barrios, Leonardo Mainoldi y el juvenil Dylan Bordón. Solamente contrató a Dominic Morris y retuvo al brasileño Pedro Ianguas.

Por eso es que Rolando Vallejos y Franco Méndez tienen más minutos en cancha. “Los jugadores jóvenes de San Martín ya juegan como hombres, vienen jugando desde la Liga de la pandemia. Este es su momento, son pibes responsables y lo toman con naturalidad y no le tienen miedo a nada. Nos sentimos muy bien con ellos y nos reconforta”.

Vadell explicó el nuevo rol que tiene Ianguas en el equipo: “Pedro fue fichado porque tiene virtudes para jugar en San Martín, pero el equipo del año pasado tenía una configuración donde él era un repuesto, claramente tenía un papel muy secundario, porque no teníamos ningún jugador parecido a Saiz, entonces por las dudas vino para a ayudar”.

Sin embargo, “le vimos condiciones para que sea nuestro pivote suplente y él también, con minutos en cancha, con trabajo conceptual y con los principios adquiridos que proponemos, se está destacando”.

El responsable del cuerpo técnico manifestó que están “con un buen inicio de Liga, consolidando lo que siempre quisimos hacer en todos los años que estamos acá y eso nos deja tranquilos. Todos tienen su momento, estoy muy contento y lo único que me preocupa es que no nos la creamos, porque venimos jugando bien”.

Del juego contra Peñarol subrayó que “en el primer cuarto defendimos de manera excelente y tuvimos tiros bien seleccionados pero no logramos eficiencia, cuando logramos meter nuestros tiros, el partido se acomodó. Si no hubiera sido por algunos rebotes ofensivos que no tomaron y la falta de efectividad en la línea de libres, creo que podíamos haber ganado por una mayor diferencia”.

“Estamos jugando la Liga desde el primer minuto. El año pasado hubo seis equipos con los mismos puntos y se terminó definiendo por la diferencia de gol. Por eso me parece una cosa muy buena que no esté el Súper 20, porque hay competitividad desde el inicio de la competencia”, culminó.