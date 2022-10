Ferroviario igualó con el Sabalero goyano en una actuación deslucida

Rubén Poletti

En una actuación deslucida, Ferroviario igualó ayer 0 a 0 frente a Huracán de Goya, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la zona 6 de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23.

El partido fue tan intenso como poco vistoso, y esta vez mucha de la culpa no fue de los jugadores ni los técnicos, sino del muy mal estado de la cancha ubicada en el barrio San Benito.

Con un esquema de juego 5-3-2 el equipo goyano se paró mejor en el campo y complicó a El Tren Verde con pelotas paradas, centros y pelotazos largos para sus delanteros Sosa y Lugo que se arreglaron para buscar llevar peligro.

Lejos de la actuación que tuvo en el debut con goleada de una semana atrás frente a Huracán Corrientes, los dirigidos por Pablo Suárez lucieron adormecidos de principio a fin, sin mostrar poder de reacción frente a un equipo visitante que lo dominó tácticamente.

No se cumplía ni siquiera un minuto de juego cuando un tiro libre que picó en el área de Ferroviario encontró solo a Maciel, quien cabeceó de “palomita” desviado perdiéndose una buena ocasión.

Fue un aviso del que El Tren Verde no tomó nota, porque pasado el primer cuarto de hora, un nuevo centro encontró nuevamente a Maciel destapado. El mediocampista central del Sabalero sacó un remate que se desvió en Martínez y se fue muy cerca del vertical izquierdo de Acuña, en una jugada en la que los goyanos pidieron mano del defensor y el árbitro cobró saque de arco.

Huracán, que ganó la mayoría de las pelotas aéreas que llegaron al área de Ferroviario, volvió a tener otra oportunidad, cuando un córner desde la izquierda fue cabeceado por Ferragut, aunque el balón se fue desviado.

Con el transcurrir de los minutos, el local alcanzó a equilibrar el juego, pero no pudo llegar con claridad al arco defendido por Cantero, más allá de intentar con algunos centros, porque no había generación de juego y la pelota no le llegaba limpia a Kuchak y Villán, que a la vez fueron bien tomados por la marca “sabalera”.

Para ese entonces el encuentro se jugaba con mucha lucha, pero entre el límite de cada área, y lejos de los arcos.

En esta etapa inicial tan solo puede contabilizarse un centro pasado que Kuchak devolvió ingresando por el segundo palo y entre un defensor y el arquero Cantero enviaron la pelota al tiro de esquina.

Para la segunda mitad, el técnico del equipo capitalino, Pablo Suárez, hizo ingresar a Mambrín por Kuchak, quien salió con una molestia física.

A los 12 minutos, se produjo la primera situación clara de gol que generó Ferroviario. Franco ensayó un remate de media distancia que capturó en el área Villán, quien cedió hacia la izquierda para Hernán Valenzuela que cruzó el remate de zurda que salió apenas ancho.

Pasada la media hora, Huracán volvió a comprometer a David Acuña con un tiro libre de Lugo que el arquero que se encuentra a préstamo de Boca Unidos manoteó por encima del horizontal.

Ferroviario contestó con un tiro libre de Franco que el ingresado Esteban “Tito” Valenzuela alcanzó a cabecear en el área visitante, aunque no pudo darle la dirección deseada y fue a parar a las manos de Cantero.

En los últimos minutos, ambos equipos sintieron el desgaste propio del juego en una tarde calurosa, y el pitazo final del árbitro Ojeda decretó el empate sin goles.