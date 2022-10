Coldplay hizo estallar River en el primero de sus diez conciertos

La banda británica Coldplay pisó suelo argentino y brindó el primero de sus diez shows en el estadio de River. En el marco del Music of the Spheres World Tour, la banda presentó su último disco y recorrió gran parte de su trayectoria con sus hits más conocidos. Además, hubo un homenaje a Soda Stereo.

La banda que rompió el récord con la cantidad de conciertos en el Monumental superando a Roger Waters que tenía nueve, tiene como virtud la particular puesta en escena que siempre es aplaudida por su público. Además, los vecinos de Núñez, es decir, desde afuera de la cancha aseguraron que se escuchaba “perfecto”.

En un momento de euforia total, Chris Martin, el líder de la banda, expresó: “Estamos muy felices de estar acá, gracias a todos por venir. Buenos Aires es la casa de mi corazón, la casa de mi alma, estamos muy agradecidos”. Lejos de simplemente cumplir con sus palabras, agregó: “Es el mejor martes de mi vida”.

"Yellow", "Clocks", "The Scientist", "Viva la Vida", "A Sky Full of Stars", "In My place" y "Fix You", fueron algunos de los éxitos que tocaron con permanentes estímulos visuales, fuegos artificiales, lluvia de papel picado, llamaradas, los clásicos rayos láser y distintas pantallas.

Uno de los momentos más emocionantes fue el homenaje a Soda Stereo, tal y como sucedió en 2017, tocaron “De música ligera” y agradecieron a cada uno de los integrantes de la banda. Además, en la previa al recital, publicaron una imagen en la que se veía la batería con un 10 en alusión a Diego Maradona.

Minuto Uno