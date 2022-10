Stiuso pidió volver a declarar en la investigación por la muerte de Nisman

Antonio Stiuso se presentó ayer en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y pidió que lo llamen a declarar. Según el escrito, el exagente dijo que tiene información que puede ser importante para la causa y que quiere aportar. “Sr. Fiscal, me presento y digo: que luego de haber prestado declaración ante Ud. en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial”, dice la presentación ante el fiscal Eduardo Taiano. El escrito está a estudio de la fiscalía para resolver si se resuelve su convocatoria. Infobae pudo saber que la presentación de Stiuso para declarar está relacionado con una suerte de detalles que el exespía quiere aportar a raíz de las declaraciones que están prestando otros agentes de inteligencia, que están desfilando desde hace más de un año por la fiscalía.

“Nada de alto impacto”, dijo a este medio un allegado a Stiuso al confirmar la noticia y sin querer más detalles a la espera de la respuesta de la fiscalía para ser convocado. De ser aceptado, no será la primera vez que Stiuso hable en esta investigación. Ya lo hizo tres veces. Su segunda exposición generó que el caso que investiga la muerte del fiscal de la UFI Amia pasara a Comodoro Py 2002. “Estoy convencido de que a Albero Nisman lo mataron”, que el fiscal y él pasaron a ser “un obstáculo” para el cumplimiento del Memorandum con Irán y que “cuando la expresidente decidió negociar con Irán, quedo esposada y como rehén de ese país”. El espía afirmó además: “Estoy seguro de que Alberto era un blanco” de una inteligencia paralela.