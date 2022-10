Claudia Villafañe habló sobre Diego Maradona: "Querría que estuviera acá aunque..."

El 25 de noviembre se cumplirán dos años de la muerte de Diego Maradona. En una nota con Georgina Barbarossa, en A la Barbarossa (Telefe), Claudia Villafañe contó cómo está ella y Dalma y Gianinna, las dos hijas que tienen juntos.

Georgina le preguntó cómo vive la llegada de la fecha de este aniversario, y Claudia respondió: “Me llega, por supuesto, muchos años compartidos, trato de acompañar a las chicas”, dijo por sus hijas.

Entonces, recordó el tiempo que estuvieron juntos: “Nos conocimos en el ´76 y nos pusimos de novios en el ´77 hasta que nos salió el divoricio en 2003”, indicó.

“Trato de ir por el lado más amoroso, el de ayudar, de acompañar. Si me preguntas qué querría, que estuviera acá aunque tuviera todos los días un juicio. No me importaría con tal de que las chicas no pasaran por el dolor que están viviendo”, indicó.

En el último tiempo de la relación, las cosas entre Claudia y Diego se dirimieron en la Justicia. El ex futbolista le había empezado unas demandas legales por el manejo de propiedades e incluso por su colección de camisetas de fútbol.

Primicias Ya.