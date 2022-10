Primarias: Aníbal Fernández cruzó a Wado de Pedro: “Que se deje de joder”

Mientras La Cámpora insiste con el operativo de desgaste con el objetivo de la eliminación de las Paso 2023, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro como vocero, este viernes el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no solo volvió a impulsar una precandidatura de Alberto Fernández, sino que le dejó un mensaje a su par camporista en el gabinete: “Que se deje de joder”.

En una improvisada rueda de prensa, a, Aníbal Fernández le preguntaron: "¿Usted lo ve candidato al Presidente?". Y fiel a su estilo fue tajante: "Es candidato". Pero llegó la repregunta: “¿Aunque La Cámpora no quiera?". Y el exjefe de Gabinete sentenció: “Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”.

"El candidato lo tiene que elegir la voluntad popular", sostuvo Fernández en lo que fue un dardo hacia la senadora provincial Teresa García, quien días atrás remarcó: "La sociedad ya le dijo que no al Presidente".

Y agregó: "La quiero entrañablemente. Todo el mundo sabe que trabajamos juntos muchos años, pero ni ella ni yo representamos a la gente como para que ella diga una cosa así".

Y dejó un último comentario filoso hacia De Pedro: "En vez de colisionar al divino botón, lo más importante es encontrarle la vuelta. ¿Por qué no lo convencen a 'Wado', le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañen al Presidente?".

Mientras las fricciones a nivel nacional continúan, en las diferentes provincias el Frente de Todos avanza sin freno para eliminar las Paso en sus distritos: San Juan eliminó las Paso provinciales, aprobó la ley de lemas para 2023; San Luis también está a punto de aprobar la ley de lemas para el año que viene, que solo tienen Formosa y Santa Cruz, donde no necesariamente es electo el que lleva la mayor cantidad de votos.

Dos días después de que un "aliado" del oficialismo como el diputado rionegrino de un partido provincial Luis Di Giacomo presentara un proyecto para eliminar las primarias, diputados del Frente de Todos de La Rioja, adelantaron que harán una presentación similar "aunque no prospere".

El diputado nacional Ricardo Herrera, del Frente de Todos (FdT) riojano, anticipó este viernes que "los diputados de La Rioja" presentarán "en los próximos" días un proyecto de ley para derogar las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultaneas (Paso) y destacó que con esta iniciativa se pretende "dejar planteado el debate".

"Nosotros también estamos trabajando en un proyecto para derogar las Paso. Los diputados de La Rioja del FdT vamos a presentarlo en los próximos días", manifestó el legislador en declaraciones a DiputadosTV.

Herrera sostuvo que el proyecto fue "hablado" con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y dijo que la iniciativa busca "dejar planteado el debate" a pesar de que pueda no prosperar en la Cámara de Diputados.

"Nosotros vamos a presentar este proyecto y se va a discutir en el seno del bloque justicialista, entendiendo que tenemos una disciplina partidaria dentro del FdT. Si el proyecto no prospera porque la mirada del bloque justicialista es otra, vamos a ser respetuosos de la conducción", aseguró.

