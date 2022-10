Corrientes blinda la autonomía sobre sus humedales con un novedoso inventario

El Gobierno de Corrientes presentará hoy el Inventario Provincial de Humedales con el que busca poner un coto a cualquier iniciativa nacional que lesione la autonomía sobre el recurso natural. La presentación se realizará en el Auditorio Julián Zini, ubicado en el nuevo centro administrativo. El trabajo fue realizado por una comisión creada por la Ley Provincial N°6548 y será remitido a la Legislatura para avanzar con su protección.

En el marco del tratamiento de varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, hoy la Provincia a partir de las 9 brindará información sobre los humedales que tiene Corrientes y sobre la presentación, El Litoral dialogó con el ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, quien indicó que “el inventario lo elaboró una comisión que coordinamos con el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) de acuerdo a la ley 6.548. Se comenzó a trabajar en marzo del 2021 y se realizó un trabajo técnico complejo. El coordinador técnico es el biólogo e investigador del Conicet Juan José Neiff”.

Mientras que sobre los los resultados del relevamiento, Anselmo aclaró que “esto no es un inventario cuantitativo que establezca cuántas hectáreas, porque son sujetos muy amplios. Las zonas y las áreas con presencia de agua varían mucho de acuerdo a la condición climática. Es un trabajo que tiene una complejidad técnica que mañana (por hoy) se va a explicar”.

La mencionada ley define a los humedales como “las superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, conforme a lo establecido en el artículo 1.1. de la Convención Internacional Relativa a los Humedales, aprobada por la ley N° 23.919 y las enmiendas realizadas por ley N° 25.335.

Sobre el inventario y su finalidad el titular de la producción informó que “esta información, cumpliendo lo que establece la ley se debe trasladar e informar a la Legislatura de Corrientes que ordenó el trabajo y para avanzar con su protección. También puede servir como uno de los insumos que se utilicen en el tratamiento de los proyectos de ley de presupuestos mínimos de humedales a nivel nacional que tiene otra características, pero el trabajo realizado corresponde a una ley provincial”.

Por su parte, el senador provincial Noel Breard, quien brindó información de la resolución que se aprobó en el Parlamento de Norte Grande durante la reunión de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja de la Nación también dialogó con este matutino sobre la presentación de hoy.

“Este inventario va a determinar qué se puede hacer en cada zona, primero tener la cantidad de humedales que tenemos en el marco de su definición y una vez terminado eso, zonificar la provincia”, dijo Breard.

En esta línea ponderó el trabajo de la comisión y dijo que “esto es lo que nos va a dar protección provincial, ya que nos va a dar rango constitucional de defensa porque es una facultad de la provincia. En los bosques nativos el inventario lo hicimos nosotros. Estamos ejerciendo a plenitud todos nuestros derechos”, aseguró.

“Ellos tienen que manejarse en el marco de los presupuestos mínimos que es el 100 por ciento de sus facultades, si pasan las fronteras violan la ley”, aclaró sobre los proyectos de humedales que se están tratando en Nación y cuyo dictamen se demoró ante el pedido de los diez mandatarios provinciales del NEA y NOA que pretenden ser escuchados en el marco del debate de la ley que afectará seriamente a la provincia. “Esto muestra la voluntad política de una provincia que quiere avanzar en la positiva en el tema humedales”, cerró.

Autonomías provinciales

Ante el debate de la ley de presupuestos mínimos de conservación de los humedales en la Cámara Baja de la Nación, se debe considerar que días atrás el gobernador Valdés ratificó que Corrientes adherirá a la normativa, pero “sin entregar la autonomía provincial en el manejo de los recursos”. Pidió racionalidad a los legisladores nacionales que evalúan distintas propuestas para impulsar un nuevo modelo para la conservación de los humedales.

“Corrientes ya ha invertido en conservación y adherirá a la propuesta de llevar a cabo un inventario más detallado y ejecutar presupuestos mínimos”, recordó Valdés en declaraciones a Radio Dos.

“Los humedales no tienen que ver con el fuego, tenemos que tener un manejo adecuado. Estamos pidiendo que se cumpla con la Constitución Nacional de poner presupuesto mínimo y darle racionalidad y uso en la conservación de humedales para que no impida la producción”.

Y remarcó: “La ley tiene que ser razonable, que no impida la producción y debe tener un inventario de humedales. Estamos avanzando en la generación de nuevos cuidados del medio ambiente y tiene que ser así”.

“Tenemos que ver que la ley de humedales no perjudique la producción ni al ambiente, que sea una ley racional, que nos permita seguir trabajando en esto, seguir con la industrialización en la provincia”, insistió. “Si no tenemos cuidado, vamos a caer sobre aquellos que pretenden legislar sobre algo que no conocen”, advirtió.