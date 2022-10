Breard: “En Itaquí ratificamos que la Argentina históricamente no tuvo una política de frontera”

El senador provincial Noel Breard se refirió a la política de frontera de la Argentina tras su participación en el Seminario de Integración en la ciudad de Itaquí, Brasil. En Itaquí ratificamos que la Argentina históricamente no tuvo una política de frontera”, aseguró. A la vez, apeló a la necesidad de construir puentes que permitan estrechar relaciones con el vecino país.

En declaraciones al programa La otra campana, Breard analizó la importancia de la relación de la Argentina con Brasil luego de su participación en el Seminario y explicó: “Nosotros tenemos definido hace mucho tiempo que Brasil es un socio estratégico de la Argentina y que es nuestro primer socio comercial. Es nuestro destino comercial más importante, le siguen China, tercero Europa, en cuarto lugar está Estados Unidos que tiene importancia en densidad en términos políticos. Pero en términos comerciales Brasil es estratégico para nuestro intercambio comercial, y eso debemos defenderlo”.

“En Itaquí ratificamos que la Argentina históricamente no tuvo una política de frontera, los comités de frontera no funcionaron, la política nacional abandonó la frontera. Teníamos el viejo concepto de que la invasión brasileña iba a ser por la costa del Uruguay, y que teníamos que tener obstáculos en esa zona por los tanques. Y con esta teoría nunca hubo desarrollo en la frontera”, comentó. “Itaquí tiene una fábrica arrocera, también de pescado y de azúcar, tiene 6000 empleados, factura 2000 millones de dólares por año y esto está a 800 metros de Alvear, se hacen cuatro viajes en balsa por día, ahora se están por agregar dos más. Se está peleando siempre por un puente que es una fortuna en términos nacionales, 40 o 35 millones de dólares y podemos tener un puente”.

“No se tenía el puente porque no era negocio para los de San Borja y Santo Tomé, y los que explotaban el puente pusieron la cláusula de que no se podía hacer uno a menos de 100 kilómetros. Era una cláusula depredatoria para Alvear e Itaquí”, explicó y agregó que “ahora venció la concesión. Me parece que podríamos ver cómo podríamos trabajar en una vinculación el tema del puente, hay que hacer un trabajo de frontera muy importante”.

“La segunda frontera seca es de Uruguayana-Paso de los Libres. Hay un puente que hay que repararlo, hay que hacer un segundo puente, esto hay que repararlo”, ejemplificó e insistió en que “esto es el abandono que tiene la Argentina en su zona de frontera, donde hubo una política de concentración y a su vez una mala política”.